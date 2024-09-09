Уряд США передав Україні техніку та обладнання — у Нацполіції показали фото

Передане обладнання від США. Фото: Нацполіція

Голова Національної поліції України Іван Вигівський зустрівся із заступником держсекретаря Сполучених Штатів Америки Річардом Вермом та Послом Бріджит Брінк. Під час зустрічі показали обладнання, яке було надане Україні від уряду США.

Про це повідомила пресслужба МВС України у понеділок, 9 вересня.

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Під час зустрічі показали сучасне обладнання, яке надав уряд США: бронетехніку, криміналістичні лабораторії, дрони, техніку для розмінування, а також пошкоджені бойовими діями авто. Воно допомагає рятувати життя українців у найскладніших умовах.

Передане обладнання. Фото: Нацполіція

"Ця допомога відчутна та ефективна. Особливо під час ведення бойових дій, розвідки, збору та розслідування воєнних злочинів, ідентифікації тіл загиблих, розмінування територій, евакуації населення. Такого обладнання до війни у нас не було", — зазначив Вигівський.

Передана техніка. Фото: Нацполіція

Водночас Верма наголосив на важливості цього партнерства та зазначив, що це одна з найбільших програм допомоги США у безпековому секторі й вона спрямована на захист тих, хто рятує цивільних.