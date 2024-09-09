Правительство США передало Украине технику и оборудование - в Нацполиции показали фото

Глава Нацполиции встретился с заместителем госсекретаря и послом США — показали переданную технику
Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский встретился с заместителем госсекретаря Соединенных Штатов Америки Ричардом Вермом и Послом Бриджит Бринком. Во время встречи показали оборудование, предоставленное Украине от правительства США.
Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в понедельник, 9 сентября.
Встреча с представителями США
Во время встречи показали современное оборудование, предоставленное правительством США: бронетехнику, криминалистические лаборатории, дроны, технику для разминирования, а также поврежденные боевыми действиями авто. Оно помогает спасать жизнь украинцев в самых сложных условиях.
"Эта помощь ощутима и эффективна. Особенно во время ведения боевых действий, разведки, сбора и расследования военных преступлений, идентификации тел погибших, разминирования территорий, эвакуации населения. Такого оборудования до войны у нас не было", — отметил Выговский.
В то же время Верма отметил важность этого партнерства и отметил, что это одна из крупнейших программ помощи США в секторе безопасности и она направлена на защиту тех, кто спасает гражданских.
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