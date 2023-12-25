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Голова Закарпатської ОВА назвав необхідну кількість КПП на кордоні з ЄС

25 грудня 2023 23:45
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Голова Закарпатської ОВА назвав необхідну кількість КПП на кордоні з ЄС
Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Фото: Укрінформ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Начальник Закарпатської ОВА Віктор Микита наголосив на важливості відкриття щонайменше ще трьох пунктів пропуску на українському кордоні з країнами Євросоюзу. Це допоможе зменшити збити для економіки. 

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив Віктор Микита.

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Відкриття додаткових пунктів пропуску на кордоні з ЄС

"Критично потрібно ще як мінімум три пункти пропуску, це можна зробити за два найближчі роки. КПП можуть бути будь-де по всій довжині кордону, дотичній до міжнародних доріг", — вказав Микита.

Начальник ОВА наголосив, що ситуації з блокуванням на КПП на українському кордоні 
"душить" економіку держави. Якщо в Україні відбудеться збільшення пропускних пунктів, то це суттєво вплине на ситуацію з чергами та стан економіки.

"Словаччина, Угорщина та Румунія максимально зацікавлені стати транзитними країнами. Закарпаття відіграє в цьому дуже важливу роль... Регіон перетвориться на потужний центр логістики. Це — робочі місця, інвестиції і робота бізнесу", — додав Микита.

Будівництво нових КПП коштом приватних бізнесів

За його словами, можливо провести розбудову пропускних пунктів у межах приватно-державного партнерства. Це дасть змогу пришвидшити процес відкриття нових КПП, адже наразі увесь держбюджет варто направити на підтримку потреб ЗСУ, а приватні підприємства можуть інвестувати у допомогу на кордоні.

"Треба дозволити приватному бізнесу будувати ці КПП — в межах приватно-державного партнерства. Бізнес будує хаб — держава організовує необхідну інфраструктуру для функціонування КПП на кордоні. Бізнес заробляє - держава рятує економіку", — підкреслив голова ОВА.

Микита відзначив, що на Закарпатті потрібно збільшити кількість сервісних зон для вантажівок. Як зазначив посадовець, станом на сьогодні, 25 грудня, черга вантажівок на кордоні становить близько 70 км.

"Аварійну ситуацію з фурами на дорогах біля КПП, яка є зараз, треба припиняти. Є інвестори, які готові вкладатися і будувати сервісні зони для вантажівок з "єЧерги": стоянка, душ, харчування, проживання", — підсумував Микита.

Нагадаємо, напередодні польські фермери зупинили блокаду руху вантажівок на пункті пропуску "Медика — Шегині", що на українсько-польському кордоні.

Додамо, далекобійники продовжать блокувати три пункти пропуску на кордоні з Польщею на різдвяні свята. Вони пригрозили, що пропускатимуть ще менше вантажівок, ніж раніше.

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