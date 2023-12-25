Глава Закарпатской ОВА назвал необходимое количество КПП на границе с ЕС

Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита. Фото: Укринформ

Начальник Закарпатской ОВА Виктор Микита отметил важность открытия по меньшей мере еще трех пунктов пропуска на украинской границе со странами Евросоюза. Это поможет снизить ущерб для экономики.

Об этом в интервью Укринформу сообщил Виктор Микита.

Читайте также:

Открытие дополнительных пунктов пропуска на границе с ЕС

"Критически нужно еще как минимум три пункта пропуска, это можно сделать за два ближайших года. КПП могут быть где угодно по всей длине границы, причастной к международным дорогам", — указал Микита.

Начальник ОВА подчеркнул, что ситуация с блокированием на КПП на украинской границе

"подавляет" экономику государства. Если в Украине произойдет увеличение пропускных пунктов, это существенно повлияет на ситуацию с очередями и состояние экономики.

"Словакия, Венгрия и Румыния максимально заинтересованы стать транзитными странами. Закарпатье играет в этом очень важную роль... Регион превратится в мощный центр логистики. Это рабочие места, инвестиции и работа бизнеса", — добавил Микита.

Строительство новых КПП за счет частных бизнесов

По его словам, возможно провести строительство пропускных пунктов в рамках частно-государственного партнерства. Это позволит ускорить процесс открытия новых КПП, ведь весь госбюджет стоит направить в поддержку потребностей ВСУ, а частные предприятия могут инвестировать в помощь на границе.

"Нужно разрешить частному бизнесу строить эти КПП — в рамках частно-государственного партнерства. Бизнес строит хаб — государство организует необходимую инфраструктуру для функционирования КПП на границе. Бизнес зарабатывает — государство спасает экономику", — подчеркнул глава ОВА.

Микита отметил, что в Закарпатье нужно увеличить количество сервисных зон для грузовиков. Как отметил чиновник, на сегодня, 25 декабря, очередь грузовиков на границе составляет около 70 км.

"Аварийную ситуацию с фурами на дорогах возле КПП, которая есть сейчас, нужно прекращать. Есть инвесторы, которые готовы вкладываться и строить сервисные зоны для грузовиков из "єЧерги": стоянка, душ, питание, проживание", — подытожил Микита.

Напомним, накануне польские фермеры остановили блокаду движения грузовиков на пункте пропуска "Медика — Шегини" на украинско-польской границе.

Добавим, дальнобойщики продолжат блокировать три пункта пропуска на границе с Польшей на рождественские праздники. Они пригрозили, что будут пропускать еще меньше грузовиков, чем раньше.