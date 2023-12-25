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Глава Закарпатской ОВА назвал необходимое количество КПП на границе с ЕС

25 декабря 2023 23:45
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Глава Закарпатской ОВА назвал необходимое количество КПП на границе с ЕС
Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита. Фото: Укринформ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Начальник Закарпатской ОВА Виктор Микита отметил важность открытия по меньшей мере еще трех пунктов пропуска на украинской границе со странами Евросоюза. Это поможет снизить ущерб для экономики.

Об этом в интервью Укринформу сообщил Виктор Микита.

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Открытие дополнительных пунктов пропуска на границе с ЕС

"Критически нужно еще как минимум три пункта пропуска, это можно сделать за два ближайших года. КПП могут быть где угодно по всей длине границы, причастной к международным дорогам", — указал Микита.

Начальник ОВА подчеркнул, что ситуация с блокированием на КПП на украинской границе
"подавляет" экономику государства. Если в Украине произойдет увеличение пропускных пунктов, это существенно повлияет на ситуацию с очередями и состояние экономики.

"Словакия, Венгрия и Румыния максимально заинтересованы стать транзитными странами. Закарпатье играет в этом очень важную роль... Регион превратится в мощный центр логистики. Это рабочие места, инвестиции и работа бизнеса", — добавил Микита.

Строительство новых КПП за счет частных бизнесов

По его словам, возможно провести строительство пропускных пунктов в рамках частно-государственного партнерства. Это позволит ускорить процесс открытия новых КПП, ведь весь госбюджет стоит направить в поддержку потребностей ВСУ, а частные предприятия могут инвестировать в помощь на границе.

"Нужно разрешить частному бизнесу строить эти КПП — в рамках частно-государственного партнерства. Бизнес строит хаб — государство организует необходимую инфраструктуру для функционирования КПП на границе. Бизнес зарабатывает — государство спасает экономику", — подчеркнул глава ОВА.

Микита отметил, что в Закарпатье нужно увеличить количество сервисных зон для грузовиков. Как отметил чиновник, на сегодня, 25 декабря, очередь грузовиков на границе составляет около 70 км.

"Аварийную ситуацию с фурами на дорогах возле КПП, которая есть сейчас, нужно прекращать. Есть инвесторы, которые готовы вкладываться и строить сервисные зоны для грузовиков из "єЧерги": стоянка, душ, питание, проживание", — подытожил Микита.

Напомним, накануне польские фермеры остановили блокаду движения грузовиков на пункте пропуска "Медика — Шегини" на украинско-польской границе.

Добавим, дальнобойщики продолжат блокировать три пункта пропуска на границе с Польшей на рождественские праздники. Они пригрозили, что будут пропускать еще меньше грузовиков, чем раньше.

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