Гончаренко заявив, що в його квартирі намагалися встановити "жучок"

Народний депутат Олексій Гончаренко. Фото: Європейська Солідарність

Народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" заявив, що в його квартирі намагалися встановити прослуховуючий пристрій. За його словами, таку спробу зробив співробітник СБУ.

Про це Гончаренко повідомив у Telegram.

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"Сьогодні співробітник СБУ намагався встановити прослуховуючий пристрій в моїй квартирі", — написав нардеп.

Гончаренко розповів, що співробітник СБУ прийшов до нього під виглядом співробітника інтернет-провайдера, аби полагодити інтернет, що зламався. Проте коли нардеп зателефонував до компанії, виявилося, що вони нікого не відправляли, він викликав поліцію.

"Ремонтник" дістав свій другий телефон (до того він користувався найдешевшим і без доступу до інтернету), зателефонував комусь і сказав, що "він викликає поліцію". І поклав слухавку", — поділився Гончаренко.

За його словами, далі вже у присутності поліції він ще раз зателефонував до інтернет-компанії, де підтвердили, що ніякого майстра не відправляли.

"Посвідчення дуже схоже на підробне і виписане на компанію, назва якої на одну літеру відрізняється від мого провайдера. З такою компанією мій провайдер не співпрацює, це підтвердила оператор", — уточнив нардеп.

Гончаренко зазначив, що написав заяву у відділку поліції, проте з того моменту минуло декілька годин і ніякої реакції він не отримав.

На його думку, чоловік, що представився нібито ремонтником інтернет-компанії — співробітник СБУ, який намагався встановити прослуховуючий пристрій у квартирі нардепа.

"По закону встановлення прослуховування народного депутата має бути за погодженням Генерального прокурора України, або його заступника, який виконує обовʼязки. Якщо цього не сталось — Служба Безпеки України порушила закон", — наголосив він.

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