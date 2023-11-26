Гончаренко заявил, что в его квартире пытались установить "жучок"

Народный депутат Алексей Гончаренко. Фото: Европейская Солидарность

Народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" заявил, что в его квартире пытались установить прослушивающее устройство. По его словам, такую попытку сделал сотрудник СБУ.

Об этом Гончаренко сообщил в Telegram.

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"Сегодня сотрудник СБУ пытался установить прослушивающее устройство в моей квартире", — написал нардеп.

Гончаренко рассказал, что сотрудник СБУ пришел к нему под видом сотрудника интернет-провайдера, чтобы починить сломавшийся интернет. Однако, когда нардеп позвонил в компанию, оказалось, что они никого не отправляли, он вызвал полицию.

"Ремонтник" достал свой второй телефон (до этого он пользовался самым дешевым и без доступа к интернету), позвонил по телефону кому-то и сказал, что "он вызывает полицию". И положил трубку", — поделился Гончаренко.

По его словам, дальше, уже в присутствии полиции, он еще раз позвонил по телефону в интернет-компанию, где подтвердили, что никакого мастера не отправляли.

"Удостоверение очень похоже на поддельное и выписано на компанию, название которой на одну букву отличается от моего провайдера. С такой компанией мой провайдер не сотрудничает, это подтвердила оператор", — уточнил нардеп.

Гончаренко отметил, что написал заявление в отделении полиции, однако с того момента прошло несколько часов, и никакой реакции он не получил.

По его мнению, представившийся якобы ремонтником интернет-компании мужчина — сотрудник СБУ, пытавшийся установить прослушивающее устройство в квартире нардепа.

"По закону установления прослушивания народного депутата должно быть по согласованию Генерального прокурора Украины или его заместителя, исполняющего обязанности. Если этого не произошло, Служба Безопасности Украины нарушила закон", — подчеркнул он.

Напомним, что народный депутат Андрей Одарченко был разоблачен правоохранителями НАБУ и САП на попытке подкупа главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Народный избранник предлагал топ-чиновнику взятку в биткоинах.

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