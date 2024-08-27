СБУ затримала агента РФ, який готував удари по військових шпиталях на Донеччині

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала ворожого агента, який готував ракетні удари по військових шпиталях та аеродромах на Донеччині. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба силового відомства.

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Що відомо про діяльність ворожого поплічника

Правоохоронці розповіли, що серед пріоритетних цілей ворога були військові шпиталі та інші медзаклади, де проходили лікування і реабілітацію українські військові. Також РФ сподівалася отримати дані локацій оперативних аеродромів на території регіону.

Щоб отримати координати для вогневого ураження, російська розвідка завербувала мешканця Краматорська. У поле зору окупантів чоловік потрапив через власні антиукраїнські коментарі в російських соцмережах.

"Подальша комунікація між агентом та його російським куратором відбувалася через один із месенджерів. У ході дистанційного спілкування обидва використовували вигадані нікнейми для конспірації. Однак їм це не допомогло. Служба безпеки встановила особи представника країни-агресора та його поплічника з Донеччини і поетапно задокументувала їхні злочини", — йдеться у повідомленні.

Крім того, спецпризначенці встановили, що куратор надсилав агенту гугл-карти районів, які його цікавили. Інформатор наносив на карти розвіддані, додавав опис та пояснення, після чого передавав російській спецслужбі.

Яке покарання чекає на агента РФ

Співробітники СБУ затримали фігуранта за місцем проживання. Під час обшуків у нього вилучили телефон та комп’ютерну техніку, які він використовував для листування з агресором.

Йому повідомили йому про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.