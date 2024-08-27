СБУ задержала агента РФ, который готовил удары по военным госпиталям Донецкой области

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Служба безопасности задержала вражеского агента, который готовил ракетные удары по военным госпиталям и аэродромам в Донецкой области. Ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.

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Правоохранители рассказали, что среди приоритетных целей врага были военные госпитали и другие медучреждения, где проходили лечение и реабилитацию украинских военных. Также РФ надеялась получить данные локаций оперативных аэродромов на территории региона.

Чтобы получить координаты для огневого поражения, российская разведка завербовала жителя Краматорска. В поле зрения оккупантов мужчина попал из-за собственных антиукраинских комментариев в российских соцсетях.

"Дальнейшая коммуникация между агентом и его российским куратором происходила через один из мессенджеров. В ходе дистанционного общения оба использовали вымышленные никнеймы для конспирации. Однако им это не помогло. Служба безопасности установила личности представителя страны-агрессора и его соратника из Донецкой области и поэтапно задокументировала их преступления", — говорится в сообщении.

Кроме того, спецназовцы установили, что куратор присылал агенту гугл-карты интересовавших его районов. Информатор наносил на карты разведданные, прибавлял описание и объяснение, после чего передавал российской спецслужбе.

Какое наказание ждет агента РФ

Сотрудники СБУ задержали фигуранта по месту жительства. Во время обысков у него изъяли телефон и компьютерную технику, которые он использовал для переписки с агрессором.

Ему сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.