США заявляють, що не тиснуть на Зеленського в питанні залучання Росії до другого саміту миру

Речник Держдепу США Метью Міллер. Фото: Держдеп США

У Держдепі США зізнались, що під час візиту до Сполучених Штатів президента України Володимира Зеленського він розмовляв з американськими високопосадовцями на тему залучання Росії на другий саміт миру. Але ніхто із чиновників США не заохочував або не змушував його це робити.

Про це заявив речник Держдепу США Метью Міллер 15 липня, у понеділок під час офіційного брифінгу.

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Речник підкреслив, що будь-які рішення щодо дипломатичних переговорів – це рішення, які має приймати Україна, а не Сполучені Штати, чи будь-яка інша країна, яка не є стороною конфлікту.

"Україна тут жертва. Це Україна бачила вбивство своїх мирних жителів, бачила окупацію значних частин її території, тому Україна сама вирішує, коли, як і в якій формі розпочати дипломатичні переговори", — підкреслив Міллер.

Він зазначив, що Україна для США є партнером, тому Сполучені Штати підтримають цей шлях, якщо Україна його обере.

"Фундаментальним фактом цього конфлікту є те, що саме Росія розпочала цю війну. Росія окупувала Україну, Росія продовжує атакувати, Росія могла б завершити конфлікт вже сьогодні, відійшовши назад до своїх кордонів", — сказав представник Держдепу.

Він підкреслив, що від першого саміту у Женеві другий саміт має вже свої інші ознаки.

"Український президент каже, що росіяни повинні бути на другому саміті. І якщо українці хочуть запросити Росію на саміт, звичайно, ми це підтримуємо", — підсумував Міллер.

Нагадаємо, в американському місті Солт-Лейк-Сіті президент України Володимир Зеленський зустрівся з губернаторами американських штатів.

Також стало відомо, що Зеленський проведе зустріч із прем'єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом, де обговорить гуманітарну та політичну співпрацю Києва та Дубліна.