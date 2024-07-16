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Говорили с Зеленским, но не заставляли — Госдеп США о планах видеть РФ на втором саммите мира

16 июля 2024 06:04
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
США заявляют, что не давят на Зеленского в вопросе привлечения России ко второму саммиту мира
Спикер Госдепа США Мэтью Миллер. Фото: Госдеп США
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В Госдепе США признались, что во время визита в Соединенные Штаты президента Украины Владимира Зеленского он разговаривал с американскими чиновниками на тему привлечения России на второй саммит мира. Но никто из чиновников США не поощрял или не заставлял его это делать.

Об этом заявил спикер Госдепа США Мэтью Миллер 15 июля, в понедельник во время официального брифинга.

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Спикер подчеркнул, что любые решения по дипломатическим переговорам – это решение, которое должна принимать Украина, а не Соединенные Штаты, или любая другая страна, не являющаяся стороной конфликта.

"Украина здесь жертва. Это Украина видела убийство своих мирных жителей, видела оккупацию значительных частей ее территории, поэтому Украина сама решает, когда, как и в какой форме начать дипломатические переговоры ", — подчеркнул Миллер.

Он отметил, что Украина для США является партнером, поэтому Соединенные Штаты поддержат этот путь, если Украина его изберет.

"Фундаментальным фактом этого конфликта является то, что именно Россия начала эту войну. Россия оккупировала Украину, Россия продолжает атаковать, Россия могла бы завершить конфликт уже сегодня, отойдя назад к своим границам ", — сказал представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что от первого саммита в Женеве второй саммит уже имеет свои другие отличия.

"Украинский президент говорит, что россияне должны быть на втором саммите. И если украинцы хотят пригласить Россию на саммит, конечно, мы это поддерживаем ", — подытожил Миллер.

Напомним, в американском городе Солт-Лейк-Сити президент Украины Владимир Зеленский встретился с губернаторами американских штатов.

Также стало известно, что Зеленский проведет встречу с премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом, где обсудит гуманитарное и политическое сотрудничество Киева и Дублина.

США переговоры саммит война в Украине Россия

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