Чому графіки відключення світла не працюють — пояснення ДТЕК

Працівники ДТЕК лагодять електромережу. Фото: ДТЕК

В Україні через складну ситуацію в енергосистемі вже тривалий час застосовують віялові вимкнення світла. Інколи графіки відключень не працюють на практиці.

У ДТЕК пояснили, чому так відбувається і що таке екстрені відключення.

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У абонентів ДТЕК графіки вимкнення світла розподілені на три зони:

біла зона (в цей час світло у споживачів є);

світло-сіра зона (можливі відключення);

сіра зона (електропостачання відсутнє).

Проте, українці нерідко скаржаться, що бувають раптові вимкнення світла без попередження, які не співпадають з графіком.

У ДТЕК попередили, що такі ситуації непередбачувані й для самих енергетиків. Вони теж не знають, коли виникне така ситуація, коли доведеться застосувати екстрені відключення. До того ж, на прийняття такого рішення є дуже мала кількість часу.

"Екстрені відключення — це завжди несподівано. Це відбувається лише тоді, коли потрібно негайно захистити систему від перевантаження. Щоб уникнути серйозних аварій, є до 10 хвилин. Як тільки Укренерго дає команду про екстрене відключення, ми, оператори системи розподілу, або обленерго одразу попереджаємо вас", — пояснили в ДТЕК.

У компанії нагадали, що 26 серпня Україна встояла перед найбільшою від початку війни ракетно-дроновою атакою на енергосистему країни. Ремонтні роботи досі тривають у цілодобовому режимі.