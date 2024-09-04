Почему графики отключения света не работают — объяснение ДТЭК

Работники ДТЭК чинят электросеть. Фото: ДТЭК

В Украине из-за сложной ситуации в энергосистеме уже длительное время применяют веерные отключения света. Иногда графики отключений не работают на практике.

В ДТЭК объяснили почему так происходит и что такое экстренные отключения.

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У абонентов ДТЭК графики отключения света распределены на три зоны:

белая зона (в это время свет у потребителей есть);

светло-серая зона (возможны отключения);

серая зона (электроснабжение отсутствует).

Однако украинцы нередко жалуются, что бывают внезапные отключения света без предупреждения, которые не совпадают с графиком.

В ДТЭК предупредили, что подобные ситуации непредсказуемы и для самих энергетиков. Они тоже не знают, когда возникнет такая ситуация, когда придется применить экстренные отключения. К тому же на принятие такого решения очень мало времени.

"Экстренные отключения — это всегда неожиданно. Это происходит только тогда, когда нужно немедленно защитить систему от перегрузки. Чтобы избежать серьезных аварий есть до 10 минут. Как только Укрэнерго дает команду об экстренном отключении, мы, операторы системы распределения или облэнерго сразу предупреждаем вас ", — объяснили в ДТЭК.

В компании напомнили, что 26 августа Украина устояла перед крупнейшей от начала войны ракетно-дроновой атаки на энергосистему страны. Ремонтные работы до сих пор продолжаются в круглосуточном режиме.