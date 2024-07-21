Гранти на навчання у 2024 році — скільки вступників отримають фінансову підтримку

Студенти в університеті. Фото: msu.edu.ua

Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький розповів, скільки вступників зможуть отримати грантове фінансування на оплату здобуття вищої освіти у 2024 році. За його словами, йдеться про від 20 до 25 тисяч абітурієнтів, які будуть зараховані до університетів на контрактну форму навчання.

Про це Михайло Винницький сказав в ефірі телемарафону у неділю, 21 липня.

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Гранти на навчання

"Ми розраховуємо, що цього року буде 20-25 тисяч вступників, які отримають грант", — сказав Винницький.

Він каже, що таку фінансову допомогу зможуть отримати вступники, які навчаються не за державний кошт, а на контрактній основі.

"Дотепер у нас була така чорно-біла система: ти або отримував бюджетне місце, де держава платила 100%, або контракт, де держава нічого не платила. Зараз держава буде мати можливість дещо допомогти тим студентам, які здають на нормальному рівні НМТ, але, можливо, не попадають на бюджетні місця. Вони зможуть отримати гранти, які в сумі будуть мати 15 або 25 тисяч", — зазначив заступник міністра освіти і науки.

За його словами, вартість навчання на контракті в Україні вже досягла рівня європейських стандартів, що породжує конкуренцію між українськими та європейськими університетами. Таким чином, грантову підтримку також можна розглядати як змагання за українських студентів.

Заступник міністра також зазначив, що абітурієнти, які були зараховані на контрактну форму навчання на денну або дуальну форму та мають понад 150 балів із двох предметів НМТ, можуть подати заявку на отримання гранту у розмірі 15 тисяч гривень.

Вступники, які мають понад 170 балів із двох предметів НМТ, зможуть отримати грант у розмірі 25 тисяч гривень.

"Водночас для стратегічно важливих спеціальностей — архітектури, медицини, освіти — діють певні коефіцієнти, і 25 тисяч можуть перетворитися на 37,5 тисячі гривень. Однак на ті спеціальності, на які в нас є перенасичений попит — правники, маркетологи, економісти — гранту 15 тисяч не буде, а лише 25 тисяч. Це означає, що для того, аби отримати грант на такі спеціальності вступник повинен мати мінімум 170 балів", — зазначив Винницький.

Грант буде надаватися на весь термін навчання і його розмір буде коригуватися відповідно до індексу інфляції.

Нагадаємо, у Києві з Національного університету "Київський політехнічний інститут ім. Сікорського" відрахували 966 студентів. При цьому 592 здобувачів освіти направили на повторне прослуховування програм.

Раніше Кабмін ухвалив постанову, що вдосконалює військовий облік для осіб до 25 років, які вступають до вишів. Деякі категорії студентів зможуть бути зараховані до університетів з відтермінуванням взяття їх на військовий облік до закінчення воєнного стану.