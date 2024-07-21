Гранты на обучение в 2024 году — сколько абитуриентов получат финансовую поддержку

Студенты в университете. Фото: msu.edu.ua

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий рассказал, сколько поступающих смогут получить грантовое финансирование на оплату получения высшего образования в 2024 году. По его словам, речь идет об от 20 до 25 тысячах абитуриентов, которые будут зачислены в университеты на контрактную форму обучения.

Об этом Михаил Винницкий сказал в эфире телемарафона в воскресенье, 21 июля.

Читайте также:

Гранты на обучение

"Мы рассчитываем, что в этом году будет 20-25 тысяч поступающих, которые получат грант", — сказал Винницкий.

Он говорит, что такую финансовую помощь смогут получить поступающие, которые учатся не за государственные средства, а на контрактной основе.

"До сих пор у нас была такая черно-белая система: ты или получал бюджетное место, где государство платило 100%, или контракт, где государство ничего не платило. Сейчас государство будет иметь возможность несколько помочь тем студентам, которые сдают на нормальном уровне НМТ, но, возможно, не попадают на бюджетные места. Они смогут получить гранты, которые в сумме будут иметь 15 или 25 тысяч", — отметил заместитель министра образования и науки.

По его словам, стоимость обучения на контракте в Украине уже достигла уровня европейских стандартов, что порождает конкуренцию между украинскими и европейскими университетами. Таким образом, грантовую поддержку можно рассматривать как соревнование за украинских студентов.

Заместитель министра также отметил, что абитуриенты, которые были зачислены на контрактную форму обучения на дневную или дуальную форму и имеют более 150 баллов по двум предметам НМТ, могут подать заявку на получение гранта в размере 15 тысяч гривен.

Поступающие, имеющие более 170 баллов по двум предметам НМТ, смогут получить грант в размере 25 тысяч гривен.

"В то же время для стратегически важных специальностей — архитектуры, медицины, образования — действуют определенные коэффициенты, и 25 тысяч могут превратиться в 37,5 тысячи гривен. Однако на те специальности, на которые у нас есть перенасыщенный спрос — юристы, маркетологи, экономисты — гранта 15 тысяч не будет, а только 25 тысяч. Это означает, что для того, чтобы получить грант на такие специальности поступающий должен иметь минимум 170 баллов", — отметил Винницкий.

Грант будет предоставляться на весь срок обучения и его размер будет корректироваться в соответствии с индексом инфляции.

Напомним, в Киеве из Национального университета "Киевский политехнический институт им. Сикорского" отчислили 966 студентов. При этом 592 соискателя образования направили на повторное прослушивание программ.

Ранее Кабмин принял постановление, совершенствующее военный учет для лиц до 25 лет, которые вступают в вузы. Некоторые категории студентов смогут быть зачислены в университеты с отсрочкой взятия их на воинский учет до окончания военного положения.