Обмін полоненими 13 вересня — перші емоції звільнених українських військових

Український полонений, який повернувся додому. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У п'ятницю, 13 вересня, відбувся черговий обмін полоненими, в рамках якого українські військові повернулися додому після перебування в російському полоні. Перші їхні слова до рідних наповнені радістю та емоціями.

Відео зі звільненими військовими публікують у Telegram каналах.

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Перші розмови та емоції

Звільнені з полону захисники "Азову" та інших підрозділів до останнього не знали про обмін.

Один із бійців зазначив, що дізнався про повернення на Батьківщину лише за кілька годин до події, оскільки провідники нічого не повідомляли.



"Ти навіть не уявляєш, як я рада, що ти повернувся", — лунає голос жінки під час розмови з військовим, який нарешті зміг її почути після довгих місяців у неволі.

Звільнений боєць теж ділиться своїми відчуттями: "Ти навіть не уявляєш, як я радий бути вдома, на нашій землі. Спілкуватися українською і чути рідних — це найбільше щастя".

Жінки-військовослужбовиці, які повернулися додому, кажуть, що малювали український прапор на листочках у полоні.

Вони також не стримують емоцій від того, що повернулися додому і чують рідну мову.

Звільнена з полону військова також поговорила зі своєю донькою та мамою.

"Я вже вдома, мам, я в Україні! Скоро побачимось", — каже жінка.

Звільнена з російського полону поділилася першими емоціями після повернення додому.

"Молися, мамо, я буду вдома!" — розповідає жінка.

Повернення полонених залишається ключовою метою, над якою працюють українські дипломатичні та військові сили.