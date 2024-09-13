Обмен пленными 13 сентября — первые эмоции освобожденных украинских военных

Как я рад быть дома — первые эмоции освобожденных из российского плена украинских военных
В пятницу, 13 сентября, состоялся очередной обмен пленными, в рамках которого украинские военные вернулись домой после пребывания в плену. Первые слова к родным наполнены радостью и эмоциями.
Видео с освобожденными военными публикуют в Telegram каналах.
Первые разговоры и эмоции
Освобожденные из плена защитники "Азова" и других подразделений до последнего не знали об обмене
Один из бойцов отметил, что узнал о возвращении на Родину всего за несколько часов до события, поскольку проводники ничего не сообщали.
"Ты даже не представляешь, как я рада, что ты вернулся", — раздается голос женщины во время разговора с военным, который наконец смог ее услышать после долгих месяцев в неволе.
Освобожденный боец тоже делится своими ощущениями: "Ты даже не представляешь, как я рад быть дома, на нашей земле. Общаться по-украински и слышать родных — это самое большое счастье".
Вернувшиеся домой женщины-военнослужащие говорят, что рисовали украинский флаг на листочках в плену.
Они также не сдерживают эмоций от того, что вернулись домой и слышат родной язык.
Освобожденная из плена военная тоже поговорила со своей дочерью и мамой.
"Я уже дома, мам, я в Украине! Скоро увидимся", — говорит женщина.
Освобожденная из российского плена военная поделилась первыми эмоциями по возвращении домой.
"Молись, мама, я буду дома!" — рассказывает женщина.
Возвращение пленных остается ключевой целью, над которой работают украинские дипломатические и военные силы.
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