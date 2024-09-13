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Как я рад быть дома — первые эмоции освобожденных из российского плена украинских военных

13 сентября 2024 15:17
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Обмен пленными 13 сентября — первые эмоции освобожденных украинских военных
Украинский пленник, вернувшийся домой. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В пятницу, 13 сентября, состоялся очередной обмен пленными, в рамках которого украинские военные вернулись домой после пребывания в плену. Первые слова к родным наполнены радостью и эмоциями.

Видео с освобожденными военными публикуют в Telegram каналах.

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Один из бойцов отметил, что узнал о возвращении на Родину всего за несколько часов до события, поскольку проводники ничего не сообщали.

"Ты даже не представляешь, как я рада, что ты вернулся", — раздается голос женщины во время разговора с военным, который наконец смог ее услышать после долгих месяцев в неволе.

Освобожденный боец тоже делится своими ощущениями: "Ты даже не представляешь, как я рад быть дома, на нашей земле. Общаться по-украински и слышать родных — это самое большое счастье".

Вернувшиеся домой женщины-военнослужащие говорят, что рисовали украинский флаг на листочках в плену.

Они также не сдерживают эмоций от того, что вернулись домой и слышат родной язык.

Освобожденная из плена военная тоже поговорила со своей дочерью и мамой.

"Я уже дома, мам, я в Украине! Скоро увидимся", — говорит женщина.

Освобожденная из российского плена военная поделилась первыми эмоциями по возвращении домой.

"Молись, мама, я буду дома!" — рассказывает женщина.

Возвращение пленных остается ключевой целью, над которой работают украинские дипломатические и военные силы.

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