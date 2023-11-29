Як Китай допомагає РФ у війні проти України — аналіз Atlantic Council

Володимир Путін та Сі Цзіньпінь. Фото: російські ЗМІ

РФ створитила ефективний, стійкий і багаторівневий захист від контрнаступу України за допомогою Китаю. Зокрема, завдяки йому вдалося призупинити український контрнаступ.

Про це йдеться в аналізі директора Індійсько-Тихоокеанської ініціативи безпеки в Центрі стратегії та безпеки Скоукрофта Маркуса Гарлаускаса, повідомляє Atlantic Council.

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Росія успішно перейшла до оборонної позиції після кульмінації свого наступу, окопалася на українській території та змогла утримати там свої сили, незважаючи на тривалі значні втрати військової техніки та величезні витрати боєприпасів.

"Попри те, що зброя та боєприпаси надходять до України з країн НАТО, вони врівноважуються китайським імпортом — не зброї, а матеріалів, життєво важливих для здатності Росії підтримувати її постійні вперті зусилля з утримання української території", — каже експерт.

Лише за дев’ять місяців опублікованих даних 2023 року загальний прямий експорт КНР інтегральних схем до Росії вже значно перевищив загальний річний довоєнний рівень. Час і масштаби цього сплеску переконливо свідчать про прямий зв’язок із потребами військового виробництва.

Попри те, що КНР досі не перетнула червону лінію надання значних обсягів "летальної допомоги" РФ, доступні торгові дані свідчать про те, що Китай постачає величезні обсяги промислових товарів і технології, життєво важливі для військових зусиль Росії.

"Незрозуміло, якою мірою Пекін забезпечує цей потік до Росії, а не просто дозволяє. Зрозуміло лише те, що надається величезний обсяг і дуже актуальний для військових зусиль Росії", — мовиться в повідомленні.

Нагадаємо, у міністерстві закордонних справ Китаю відреагували на повідомлення про нібито плани спільно з Росією почати будівництво підводного тунелю до Криму. Там вважають таку інформацію безпідставною та не коментують її.