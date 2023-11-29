Как Китай помогает РФ в войне против Украины — анализ Atlantic Council

Владимир Путин и Си Цзиньпинь. Фото: российские СМИ

РФ создала эффективную, устойчивую и многоуровневую защиту от контрнаступления Украины с помощью Китая. В частности, благодаря ему удалось приостановить украинское контрнаступление.

Об этом говорится в анализе директора Индийско-Тихоокеанской инициативы по безопасности в Центре стратегии и безопасности Скоукрофта Маркуса Гарлаускаса, сообщает Atlantic Council.

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Россия успешно перешла к оборонительной позиции после кульминации своего наступления, окопалась на украинской территории и смогла удержать там свои силы, несмотря на значительные потери военной техники и огромные затраты боеприпасов.

"Несмотря на то, что оружие и боеприпасы поступают в Украину из стран НАТО, они уравновешиваются китайским импортом — не оружия, а материалов, жизненно важных для способности России поддерживать ее постоянные упорные усилия по удержанию украинской территории", — говорит эксперт.

Только за девять месяцев опубликованных данных в 2023 году общий прямой экспорт КНР интегральных схем в Россию уже значительно превысил общий годовой довоенный уровень. Время и масштабы этого всплеска убедительно свидетельствуют о прямой связи с потребностями военного производства.

Несмотря на то, что КНР до сих пор не пересекла красную линию предоставления значительных объемов "летальной помощи" РФ, доступные торговые данные свидетельствуют о том, что Китай снабжает огромные объемы промышленных товаров и технологии, жизненно важные для военных усилий России.

"Непонятно, в какой степени Пекин обеспечивает этот поток в Россию, а не просто позволяет. Понятно лишь то, что придается огромный объем и очень актуален для военных усилий России", — говорится в сообщении.

Напомним, в министерстве иностранных дел Китая отреагировали на сообщения о якобы планах совместно с Россией начать строительство подводного тоннеля в Крым. Там считается такая информация безосновательной и не комментируется.