Як купити чи оформити паспорт Євросоюзу

Паспорт України та Угорщини. Фото: 24 Канал

В Україні дедалі набирає обертів тема отримання громадянства ЄС, за допомогою якого можна легалізуватись в Європі або ж виїхати з України (але не завжди). На таких бажаннях українців заробляють безліч ділків, що продають підробні документи, але іноді людям справді вдається купити громадянство Європейського Союзу.

Як це працює і які є підводні камені — розбирались журналісти-розслідувачі проєкту "Наша Справа".

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Купити чи отримати громадянство ЄС

Декілька тисяч євро, трохи терпіння — і ви громадянин Румунії, або Польщі, чи Німеччини. Усе залежить від ваших уподобань та розміру гаманця.

Менш ніж за годину мені вдалось знайти десятки сайтів, які пропонують за гроші отримати громадянство країн ЄС, після чого мої соцмережі масово заполонила реклама, наприклад:

"Хочете оформити громадянство ЄС?; Отримати громадянство ЄС простіше, ніж ви думаєте. Європейське громадянство в якості "запасного аеродрому"."

З кількості коментарів під цими публікаціями, можна побачити, що охочих отримати такі документи чимало. Про це свідчить й опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке було проведено серед українців в Чехії, Польщі та Німеччині.

"Серед респондентів 7% стверджують, що вони вже мають громадянство іншої (крім України) країни, а ще 12% подали документи та чекають на рішення. Не подавали і не планують робити цього — 34%. Разом з цим майже половина респондентів (45%) хоч і не подавали документи, але загалом хотіли би отримати громадянство іншої країни".

Результати досліджень. Фото: скриншот

Для деяких українців громадянство в Євросоюзі — це законний спосіб залишитись на території тієї чи іншої країни. Особливо зважаючи на те, що 23 квітня цього року Міністерство закордонних справ України тимчасово припинило надання консульських послуг для чоловіків призовного віку. Це спричинило хвилю протестів, адже люди не могли отримати навіть готові паспорти, які вони оформлювали заздалегідь.

"Подавав на закордонний паспорт для дорослого. Паспорт прийшов ще 4 квітня. Приїхав 23 квітня до ДП у Вроцлаві, де мені паспорт не видають. Мовляв "не працює система ідентифікації". Запитали чому вони не віддають паспорт, бо послуга вже була здійснена і паспорт мені Україна видала і відправила, мені тільки потрібно його забрати. Кажуть, що вони тільки посередники і це ДМСУ блокує доступ до системи ідентифікації осіб. Переді мною був батько 12-річної дитини, вони подавались разом, він забрав тільки паспорт дитини", — розповів один з чоловіків, що хотів оформити документи.

"Насправді чим ближче було до дати прийняття закону Про мобілізацію і потім коли почалася вся оця ситуація з паспортами, тобто, воно якби так по наростаючій йшло А чим гірша ситуація складалась з отриманням закордонного паспорту нового за кордоном тим більше з'являлось нових звернень", — зазначає Олександр Федорцов юрист з міграційного права юридичної компанії "Приходько та Партнери".

Олександр Федорцов. Фото: скріншот

Із 30 червня 2024 року в Україні почав діяти новий порядок видачі паспортів для військовозобов’язаних громадян, які перебувають за кордоном. Оформлення, обмін паспорта, а також видача документів закордонними філіями ДП "Документ" здійснюється лише за наявності військово-облікового документа. Проте проблеми залишаються. Про них українці й далі пишуть у соцмережах.

Чат українців. Фото: скріншот

"Незрозуміло навіть, де ці паспорти зупинились — вони по системі світилися як відправлені до консульства по перевірці міграційній офіційній, а потім перейшли в статус персоналізовані, і на цьому статусі вони досі знаходяться. Персоналізовані — це виготовлений. А де він перебуває, паспортний сервіс не може надати інформації", — Олександр Федорцов юрист з міграційного права юридичної компанії "Приходько та Партнери".

Виходить, що люди можуть залишитись з недійсними документами, що безпосередньо впливатиме на їхню роботу, пересування та й взагалі перебування в тій чи іншій країні. Деякі українці вже очікують на свої документи майже пів року.

"Саме через це і більшість людей почало звертатись за оформленням громадянства іншої країни, тому що якихось роз'яснень, коли ці паспорти за 5 місяців, які не доїхали, доїдуть. А немає кінцевої дати", — Олександр Федорцов юрист із міграційного права юридичної компанії "Приходько та Партнери".

Просто так стати громадянином іншої країни неможливо. Загалом, підстав для отримання омріяного документа є три.

Натуралізація

"Натуралізація — це в нас взагалі процес, коли людина довгий час проживає постійно в країні, вчить мову історію, здає певні іспити і, відповідно, отримує громадянство", — Олександр Федорцов, юрист з міграційного права юридичної компанії "Приходько та Партнери".

Це найдовший та найскладніший процес отримання громадянства. Для цього потрібно законно проживати та працювати в країні впродовж декількох років. Кожна держава встановлює свій термін. Найкоротший в Аргентині — 2 роки. А ось у Норвегії чи Данії — не менше 7 років. Ну і, звісно, ви зобов’язані знати мову, а іноді навіть Конституцію тієї країни.

Репатріація

"Репатріація — це у нас іде за походженням. В основному цей термін репатріації застосовується до отримання громадянства Ізраїлю — це походження ізраїльське, це Румунія — отримання громадянства Румунії для громадян України, чиї предки проживали на території колишньої Бесарабії — це до 1940 року", — Олександр Федорцов, юрист із міграційного права юридичної компанії "Приходько та Партнери".

Цей метод простіший від попереднього, проте підходить далеко не всім. Претендувати на громадянство ви можете, якщо ваші предки проживали на певних територіях сучасної України або якщо у вас є коріння тієї чи іншої країни. Процес отримання документів може тривати до двох років.

Інвестиції

"Інвестиційні програми в цілому поділяються на інвестиції в економіку країни, на інвестування в нерухомість, а є в деяких країнах фактично створені спеціальні програми інвестування, що вони навіть передбачають там отримання певного кешбеку за інвестиції", — Олександр Федорцов, юрист з міграційного права юридичної компанії "Приходько та Партнери".

Це найшвидший, але найдорожчий спосіб отримання громадянства. Жодних вимог щодо проживання, жодних тестів і всього декілька місяців очікування на документи. Щоправда, доведеться заплатити, адже для отримання громадянства потрібно інвестувати в місцеву економіку: купити нерухомість, цінні папери або відкрити бізнес.

"Є деякі держави, громадянство яких ви можете набути за певну плату — інколи це 100 000 доларів, інколи це мільйон інвестицій в державний бюджет", — Тарас Боровський, юрист, учасник проєкту "Пантерівець".

Якщо людина все ж не проходить по жодній з вищезгаданих пропозицій, то це не проблема. За окрему оплату вам оформлять всі потрібні документи.

Купити документи для отримання громадянства

Схема проста — за кілька тисяч доларів вам знаходять якихось родичів в архівах — приміром, прабабусю з румунського села. І потім за цими документами ви можете нібито податись на репатріацію.

Чат українців. Фото: скриншот

Вартість послуг у кожної компанії відрізняється. Найменший прайс, який вказаний в оголошеннях — 3 000 євро.

Вартість громадянства Угорщини. Фото: скриншот

Ми вирішили дізнатись, чи насправді так просто отримати громадянство ЄС, як нам про це пишуть в рекламних публікаціях. Тож ми набрали за одним з оголошень, а щоб було цікавіше, ускладнили задачу. Документи потрібні були не лише для мене, а й мого нібито чоловіка, який військовозобов’язаний та перебуває в Україні. І ось що з цього вийшло.

" — Подача документів на ваш варіант можлива в Чернівцях в консульстві Румунії.

— Ага, тобто нам треба приїхати в Чернівці, правильно?

— Так, особиста подача документів. Документи до САР на подачу коштує орієнтовано, якщо у вас будуть всі документи, які я вам по списку напишу, ціна буде 1 800 євро з людини.

— Це за що саме платиться така ціна?

— Це подача документів. Записуємо вас на подачу документів. Приїжджаєте в Чернівці, в консульство, людина з вами заходить туда, подаєте до САР. Після того, як подаєте до САР, десь чекати потрібно два роки."

Після двох років очікувань ви маєте отримати лист із запрошенням на здачу присяги. Такий собі екзамен, який проходить лише в Бухаресті. Що само собою неможливо, адже виїзд чоловіків заборонений. Недовго думаючи, рішення все ж знайшлось

"— Ну дивіться, є ще один варіант, але він дорогий.

— Наскільки?

— Наразі чоловік може здати присягу без його присутності, отримати сертифікат про громадянство, але він зараз на даний момент коштує 7 тисяч. Але я вам не даю гарантію, що через два роки буде ця інформація актуальна. Хто зараз в цьому місяці піде на присягу і не зможе виїхати, я зможу вирішити це питання, але через два роки, якщо там зміниться їхнє керівництво або ще щось, я не знаю, я вам не даю гарантій, 50% гарантій, що це буде можливо.

— І якщо, я розумію, він би здав без виїзду, то теоретично він міг би отримати паспорт і вже за ним виїхати, так?

— Так, і він би отримав сертифікат про громадянство, потім свідоцтво про народження румунське, і вже потім в консульстві роблять загранпаспорт, і вже по цьому паспорту."

Отже, два роки, майже 10 тисяч євро — і паспорт Румунії ваш.

"Якщо присяжну церемонію можна по Румунії перенести на консульство, то отримати документи — ні, тому що там, де далі в нас процес оформлення свідоцтва про народження румунського зразка, оформлення закордонних паспортів внутрішнього бюлетеня румунського за необхідності, але вони відбуваються виключно на території Румунії. Тобто консульством не передбачена процедура повного завершення отримання громадянства. Я не буду казати, через які шляхи передають вони ці документи, тому що я не володію такою інформацією, але з практики, яка є наразі, це швидше всього не зовсім легальний спосіб", — Олександр Федорцов юрист з міграційного права юридичної компанії "Приходько та Партнери".

Практично всі ці сайти продають свої послуги під обгорткою репатріації та інвестицій, приховуючи за нею махінації з документами. Тож, що ви матимете на руках, оригінальний паспорт чи підробку — лотерея.

Тим часом 21 травня цього року правоохоронці ліквідували організацію, яка займалася підробкою документів, які виготовляли в нелегальних типографіях Харкова та Мукачева. Щодня випускали до 40 підробок.

"Поліцейські ліквідували злочинну організацію, яка займалась підробкою українських та іноземних документів. В типографіях виготовляли водійські посвідчення, ай-ді картки та інші документи європейського зразка, в тому числі посвідки на проживання в країнах Європи", — йдеться в офіційному зверненні Нацполіції.

Отже, що в результаті? Громадянство ЄС можна отримати як законним шляхом, так і придбати фальшиві документи, утім чоловікам, що перебувають в Україні, це не гарантує успішного перетину кордону. У той час, як для українців за кордоном це можливість законно перебувати на території ЄС, особливо після обмежень в наданні консульських послуг.

Однак основна проблема навіть не в тому, що за окрему оплату можна купити паспорт будь-якої країни, а в тому, що це може стати серйозним поштовхом до поглиблення демографічної кризи. Тож цим питанням мають зайнятись не лише правоохоронні органи, а й Міністерство закордонних справ. А ми, своєю чергою, продовжимо стежити за ситуацією, адже це — Наша Справа.