Как купить или оформить паспорт Евросоюза

Паспорт Украины и Венгрии Фото: 24 Канал

В Украине все набирает обороты тема получения гражданства ЕС, с помощью которого можно легализироваться в Европе или уехать из Украины (но не всегда). На таких желаниях украинцев зарабатывают множество дельцов, продающих поддельные документы, но иногда действительно людям удается купить гражданство Европейского Союза.

Как это работает и какие подводные камни — разбирались журналисты-расследователи проекта "Наша Справа".

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Несколько тысяч евро, немного терпения — и вы гражданин Румынии или Польши или Германии. Все зависит от ваших предпочтений и размера кошелька.

Менее чем через час мне удалось найти десятки сайтов, которые предлагают за деньги получить гражданство стран ЕС, после чего мои соцсети массово заполонила реклама, например:

"Хотите оформить гражданство ЕС?; Получить гражданство ЕС проще, чем вы думаете. Европейское гражданство в качестве "запасного аэродрома"."

Из количества комментариев под этими публикациями можно увидеть, что желающих получить такие документы немало. Об этом свидетельствует и опрос Киевского международного института социологии, проведенный среди украинцев в Чехии, Польше и Германии.

"Среди респондентов 7% утверждают, что у них уже гражданство другой (кроме Украины) страны, а еще 12% подали документы и ждут решения. Не подавали и не планируют делать этого — 34%. Вместе с этим почти половина респондентов (45%) ) хоть и не подавали документы, но вообще хотели бы получить гражданство другой страны".

Результаты исследований. Фото: скриншот

Для некоторых украинцев гражданство в Евросоюзе — это законный способ остаться на территории той или иной страны. Особенно учитывая, что 23 апреля этого года Министерство иностранных дел Украины временно прекратило предоставление консульских услуг для мужчин призывного возраста. Это повлекло за собой волну протестов, ведь люди не могли получить даже готовые паспорта, которые они оформляли заранее.

"Подавал на загранпаспорт для взрослого. Паспорт пришел еще 4 апреля. Приехал 23 апреля в ГП во Вроцлаве, где мне паспорт не выдают. Мол "не работает система идентификации". Спросили почему они не отдают паспорт, потому что услуга уже была осуществлена и паспорт мне Украина выдала и отправила, мне только нужно его забрать. Говорят, что они только посредники и это ГТСУ блокирует доступ к системе идентификации лиц. Передо мной был отец 12 летнего ребенка, они подавались вместе, он забрал только паспорт ребенка", — рассказал один из мужчин, который хотел оформить документы.

"На самом деле чем ближе было к дате принятия закона О мобилизации и потом когда началась вся эта ситуация с паспортами, то есть, оно если бы так по нарастающей шло. А чем хуже ситуация складывалась с получением загранпаспорта нового за границей тем больше появлялось новых обращений", — отмечает Александр Федорцов юрист по миграционному праву юридической компании "Приходько и Партнеры".

Александр Федорцов. Фото: скриншот

С 30 июня 2024 года в Украине начал действовать новый порядок выдачи паспортов для находящихся за рубежом военнообязанных граждан. Оформление, обмен паспорта, а также выдача документов зарубежными филиалами ГП "Документ" осуществляется только при наличии военно-учетного документа. Однако проблемы остаются. О них украинцы и дальше пишут в соцсетях.

Чат украинцев. Фото: скриншот

"Непонятно даже где эти паспорта остановились — они по системе светились как отправленные в консульство по проверке миграционной официальной, а затем перешли в статус персонализированные и на этом статусе они до сих пор находятся. Персонализированы - это изготовлен. А где он находится паспортный сервис — не может предоставить информацию ", — Александр Федорцов юрист по миграционному праву юридической компании "Приходько и Партнеры".

Выходит, что люди могут остаться с недействительными документами, непосредственно влияющими на их работу, передвижение и вообще пребывание в той или иной стране. Некоторые украинцы уже ожидают свои документы почти полгода.

"Именно из-за этого и большинство людей начали обращаться за оформлением гражданства другой страны, потому что каких-то разъяснений, когда эти паспорта за 5 месяцев, которые не доехали, доедут. А нет конечной даты", — Александр Федорцов юрист по миграционному праву юридической компании "Приходько и Партнеры".

Просто так стать гражданином другой страны невозможно. В общем, оснований для получения желаемого документа есть три.

Натурализация

"Натурализация - это у нас вообще процесс, когда человек долгое время проживает постоянно в стране, учит язык историю, сдает определенные экзамены и соответственно получает гражданство", — Александр Федорцов юрист по миграционному праву юридической компании "Приходько и Партнеры".

Это самый длинный и сложный процесс получения гражданства. Для этого нужно законно проживать и работать в стране на протяжении нескольких лет. Каждое государство устанавливает свой термин. Самый короткий в Аргентине – 2 года. А вот в Норвегии или Дании — не менее 7 лет. Ну и конечно вы обязаны знать язык, а иногда даже конституцию той страны.

Репатриация

"Репатриация — это у нас идет по происхождению. В основном этот термин репатриации применяется к получению гражданства Израиля — это происхождение израильское, это Румыния — получение гражданства Румынии для граждан Украины, чьи предки проживали на территории бывшей Бессарабии — это до 1940 года", — Александр Федорцов юрист по миграционному праву юридической компании "Приходько и Партнеры".

Этот метод проще предыдущего, однако подходит далеко не всем. Претендовать на гражданство вы можете, если ваши предки проживали на определенных территориях современной Украины или у вас есть корни той или иной страны. Процесс получения документов может занять до двух лет.

Инвестиции

"Инвестиционные программы в целом делятся на инвестиции в экономику страны, на инвестирование в недвижимость, а есть в некоторых странах фактически созданы специальные программы инвестирования, что они даже предусматривают там получение определенного кэшбека за инвестиции", — Александр Федорцов юрист по миграционному праву юридической компании. Приходько и Партнеры".

Это самый быстрый, но самый дорогой способ получения гражданства. Никаких требований к проживанию, никаких тестов и всего несколько месяцев ожидания документов. Правда, придется заплатить, ведь для получения гражданства нужно инвестировать в местную экономику: купить недвижимость, ценные бумаги или открыть бизнес.

"Есть некоторые государства, гражданство которых вы можете приобрести за определенную плату — иногда это 100 000 долларов, иногда это миллион инвестиций в государственный бюджет", — Тарас Боровский, юрист, участник проекта "Пантеривец".

Если человек все же не проходит ни по одному из вышеупомянутых предложений, то это не проблема. За отдельную плату вам оформят все необходимые документы.

Купить документы для получения гражданства

Схема проста — за несколько тысяч долларов вам находят каких-то родственников в архивах — например, прабабушку из румынской деревни. И потом по этим документам вы можете как будто подать репатриацию.

Чат украинцев. Фото: скриншот

Стоимость услуг у каждой компании отличается. Самый маленький прайс, указанный в объявлениях — 3000 евро.

Стоимость гражданства Венгрии. Фото: скриншот

Мы решили узнать, действительно ли так просто получить гражданство ЕС, как нам об этом пишут в рекламных публикациях. Мы набрали по одному из объявлений, а чтобы было интереснее, усложнили задачу. Документы нужны были не только для меня, но и моего вроде бы мужчины, который военнообязан и находится в Украине. И вот что из этого вышло.

"— Подача документов на ваш вариант возможна в Черновцах в консульстве Румынии.

— Ага, то есть нам нужно приехать в Черновцы, правильно?

— Да, личная подача документов. Документы в САР на подачу стоят ориентированно, если у вас будут все документы, которые я вам по списку напишу, цена будет 1800 евро с человека.

— Это за что платится такая цена?

— Это подача документов. Записываем вас на подачу документов. Приезжаете в Черновцы, в консульство, человек с вами входит туда, подаете в САР. После того, как подаете в САР где-то ждать нужно где-то два года."

После двух лет ожиданий вы получите письмо с приглашением на сдачу присяги. Такой экзамен, который проходит только в Бухаресте. Что само собой невозможно, ведь выезд мужчин запрещен. Недолго думая, решение все же нашлось

"— Ну, смотрите, есть еще один вариант, но он дорогой.

— Насколько?

— На данный момент мужчина может сдать присягу без его присутствия, получить сертификат о гражданстве, но сейчас сейчас стоит 7 тысяч. Но я вам не даю гарантию, что через два года эта информация будет актуальна. Кто сейчас в этом месяце пойдет на присягу и не сможет уехать, я смогу решить этот вопрос, но через два года, если там сменится их руководство или что-то еще, я не знаю, я вам не даю гарантий, 50% гарантий, что это будет Возможно

— И если, я понимаю, он бы сдал без выезда, то теоретически он мог бы получить паспорт и уже за ним уехать, да?

— Да, и он бы получил сертификат о гражданстве, потом свидетельство о рождении румынского и уже потом в консульстве делают загранпаспорт и уже по этому паспорту."

Итак, два года, почти 10 тысяч евро — и паспорт Румынии ваш.

"Если присяжную церемонию можно по Румынии перенести на консульство, то получить документы нет, потому что там, где дальше у нас процесс оформления свидетельства о рождении румынского образца, оформление загранпаспортов внутреннего бюллетеня румынского при необходимости, но они проходят исключительно на территории Румынии. То есть консульством не предусмотрена процедура полного завершения получения гражданства. Я не буду говорить, через какие они пути передают эти документы, потому что я не владею такой информацией, но по практике, которая есть, это скорее всего не совсем легальный способ", — Александр Федорцов юрист по миграционному праву юридической компании "Приходько и Партнеры".

Практически все эти сайты продают свои услуги под оберткой репатриации и инвестиций, скрывая за ней махинации с документами. То, что у вас будет на руках, оригинальный паспорт или подделка — лотерея.

Между тем, 21 мая этого года правоохранители ликвидировали организацию, которая занималась подделкой документов, которые изготовляли в нелегальных типографиях Харькова и Мукачево. Каждый день выпускали до 40 подделок.

"Полицейские ликвидировали преступную организацию, которая занималась подделкой украинских и иностранных документов. В типографиях изготавливали водительские удостоверения, ид карты и другие документы европейского образца, в том числе виды на жительство в странах Европы", — говорится в официальном обращении Нацполиции.

Итак, что в итоге? Гражданство ЕС можно получить как законным путем, так и приобрести фальшивые документы, однако мужчинам, которые находятся в Украине, это не гарантирует успешного пересечения границы. В то время как для украинцев за границей это возможность законно находиться на территории ЕС, особенно после ограничений в предоставлении консульских услуг.

Однако основная проблема даже не в том, что за отдельную оплату можно купить паспорт любой страны, а в том, что это может стать серьезным толчком к усугублению демографического кризиса. Так что этим вопросом должны заняться не только правоохранительные органы, но и Министерство иностранных дел. А мы в свою очередь продолжим следить за ситуацией, ведь это — Наша Справа.