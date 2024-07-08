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Як отримати грошову компенсацію за вибиті вікна внаслідок атаки РФ — покрокова інструкція

8 липня 2024 22:00
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Як отримати компенсацію за вибите вікно через обстріли РФ — покрокова інструкція
Вибите вікно у будинку. Фото: 24 Канал
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Постраждалим від терористичних атак надається можливість отримати компенсацію за вибите вікно, подавши заявку через додаток "Дія" або звернувшись до управління соцзахисту. Додаткову допомогу можуть отримати пенсіонери, люди з інвалідністю та багатодітні родини через Червоний Хрест.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE.

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Як отримати компенсацію за вибите вікно

Якщо внаслідок ворожих ударів у вас вибило вікна. Ви маєте право отримати компенсацію за пошкодження від держави.

Що робити якщо вибило вікно внаслідок російської атаки
Як отримати компенсацію за вибите вікно. Фото: Новини.LIVE.

Першим кроком вам потрібно подати заявку в "Дію". Для цього зафіксуйте пошкодження та завантажте фото у застосунок — розділ "єВідновлення", заява на виплату. 

Щоб отримати компенсацію можна подати заявку в "Дію"
Зафіксуйте пошкодження та подайте заявку в "Дію". Фото: Новини.LIVE.

В багатьох громадах діють окремі програми з допомоги для власників постраждалих осель. Кияни ж можуть отримати одноразову виплату в 10 тисяч гривень — заяву можна подати в управлінні соцзахисту вашого району. 

Важливо, що подати заяву повинен саме власник житла.

Компенсація за вибите вікно
Компенсація за вибите вікно становить 10 тисяч гривень. Фото: Новини.LIVE.

Також пенсіонери, люди з інвалідністю та багатодітні родини можуть додатково звернутися до Червоного Хреста, якщо у міста є обмежений бюджет на ремонт.

Вибите вікно внаслідок атаки РФ
Зверніться до інших інстанцій. Фото: Новини.LIVE.

У громадській приймальні депутата вашого району варто поцікавитися щодо виплат саме від посадовців. Їх сума становить від 3 700 до 10 тисяч гривень. Проте варто враховувати, що цей бюджет є доволі лімітований.

Як отримати грошову компенсацію за вибиті вікна внаслідок російської атаки — покрокова інструкція - фото 5
Компенсація за вибите вікно від депутатів. Фото: Новини.LIVE.

Також ви можете попросити про допомогу у активістів. Адже одразу після атаки зазвичай на місце події приїжджають волонтери, які допомагають прибрати пошкодження. Запитайтеся у них про можливість заклеїти вікна на перший час чи забити їх фанерою.

Як отримати грошову компенсацію за вибиті вікна внаслідок російської атаки — покрокова інструкція - фото 6
Допомога від волонтерів. Фото: Новини.LIVE.

Нагадаємо, українські громадяни в Дніпропетровському, Запорізькому, Одеському чи Харківському регіонах можуть отримати міжнародну допомогу у 10,8 тис. грн. Виплати можна оформити внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та постраждалим від воєнних дій.

Також ми писали, що внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати допомогу на модернізацію житла. Зареєструватися на виплати можуть переселенці в Одеській області.

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