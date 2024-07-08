Как получить компенсацию за выбитое окно из-за обстрелов РФ — пошаговая инструкция

Как получить денежную компенсацию за выбитые окна в результате атаки РФ — пошаговая инструкция
Пострадавшим от террористических атак предоставляется возможность получить компенсацию за выбитое окно, подав заявку через приложение "Дія" или обратившись в управление соцзащиты. Дополнительную помощь могут получить пенсионеры, люди с инвалидностью и многодетные семьи через Красный Крест.
Об этом сообщает издание Новини.LIVE.
Как получить компенсацию за выбитое окно
Если из-за вражеских ударов у вас выбило окна. Вы вправе получить компенсацию за повреждение от государства.
Первым шагом вам нужно подать заявку в "Дію. Для этого зафиксируйте повреждения и загрузите фото в приложение — раздел "єВідновлення", заявление о выплате.
Во многих общинах действуют отдельные программы помощи для владельцев пострадавших домов. Киевляне могут получить одноразовую выплату в 10 тысяч гривен — заявление можно подать в управлении соцзащиты вашего района.
Важно, что подать заявление должен именно владелец жилья.
Также пенсионеры, люди с инвалидностью и многодетные семьи могут дополнительно обратиться в Красный Крест, если у города есть ограниченный бюджет на ремонт.
В общественной приемной депутата вашего района стоит поинтересоваться о выплатах именно от должностных лиц. Их сумма составляет от 3700 до 10 тысяч гривен. Однако следует учитывать, что этот бюджет достаточно лимитирован.
Также вы можете попросить о помощи у активистов. Ведь сразу после атаки обычно на место происшествия приезжают волонтеры, помогающие убрать повреждения. Спросите у них о возможности заклеить окна на первое время или забить их фанерой.
Напомним, украинские граждане в Днепропетровском, Запорожском, Одесском или Харьковском регионах могут получить международную помощь в 10,8 тыс. грн. Выплаты можно оформить внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и пострадавшим от военных действий.
Также мы писали, что внутренне перемещенные лица могут получить помощь на модернизацию жилья . Зарегистрироваться в рассрочку могут переселенцы в Одесской области.
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