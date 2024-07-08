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Как получить денежную компенсацию за выбитые окна в результате атаки РФ — пошаговая инструкция

8 июля 2024 22:00
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Как получить компенсацию за выбитое окно из-за обстрелов РФ — пошаговая инструкция
Выбитое окно в доме. Фото: 24 Канал
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Пострадавшим от террористических атак предоставляется возможность получить компенсацию за выбитое окно, подав заявку через приложение "Дія" или обратившись в управление соцзащиты. Дополнительную помощь могут получить пенсионеры, люди с инвалидностью и многодетные семьи через Красный Крест.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE.

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Как получить компенсацию за выбитое окно

Если из-за вражеских ударов у вас выбило окна. Вы вправе получить компенсацию за повреждение от государства.

Что делать если выбило окно в результате российской атаки
Как получить компенсацию за выбитое окно. Фото: Новини.LIVE.

Первым шагом вам нужно подать заявку в "Дію. Для этого зафиксируйте повреждения и загрузите фото в приложение — раздел "єВідновлення", заявление о выплате.

Чтобы получить компенсацию можно подать заявку в "Действие"
Зафиксируйте повреждение и подайте заявку в "Дію". Фото: Новини.LIVE

Во многих общинах действуют отдельные программы помощи для владельцев пострадавших домов. Киевляне могут получить одноразовую выплату в 10 тысяч гривен — заявление можно подать в управлении соцзащиты вашего района.

Важно, что подать заявление должен именно владелец жилья.

Компенсация за выбитое окно
Компенсация за выбитое окно составляет 10 тысяч гривен. Фото: Новини.LIVE.

Также пенсионеры, люди с инвалидностью и многодетные семьи могут дополнительно обратиться в Красный Крест, если у города есть ограниченный бюджет на ремонт.

Выбитое окно в результате атаки РФ
Обратитесь в другие инстанции. Фото: Новини.LIVE.

В общественной приемной депутата вашего района стоит поинтересоваться о выплатах именно от должностных лиц. Их сумма составляет от 3700 до 10 тысяч гривен. Однако следует учитывать, что этот бюджет достаточно лимитирован.

Как получить денежную компенсацию за выбитые окна в результате атаки РФ — пошаговая инструкция - фото 5
Компенсация за выбитое окно депутатов. Фото: Новини.LIVE.

Также вы можете попросить о помощи у активистов. Ведь сразу после атаки обычно на место происшествия приезжают волонтеры, помогающие убрать повреждения. Спросите у них о возможности заклеить окна на первое время или забить их фанерой.

Как получить денежную компенсацию за выбитые окна в результате атаки РФ — пошаговая инструкция - фото 6
Помощь от волонтеров. Фото: Новини.LIVE.

Напомним, украинские граждане в Днепропетровском, Запорожском, Одесском или Харьковском регионах могут получить международную помощь в 10,8 тыс. грн. Выплаты можно оформить внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и пострадавшим от военных действий.

Также мы писали, что внутренне перемещенные лица могут получить помощь на модернизацию жилья . Зарегистрироваться в рассрочку могут переселенцы в Одесской области.

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