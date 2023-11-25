Як просувається будівництво другої черги музею Голодомору-геноциду, — Леся Гасиджак
Будівництво другої черги музею Голодомори триває навіть під час війни. Однак через ситуацію в країні та заветовані президентом Зеленським додаткові кошти, будівництво не завершиться найближчим часом.
Про це Новини.LIVE повідомила очільниця музею Голодомору-геноциду Леся Гасиджак.
Будівництво та фінансування музею Голодомору
Незважаючи на війну та погодні умови, будівництво другої черги музею триває. Ці роботи, які тривають зараз, були анонсовані раніше. На сьогодні вже готово близько 60-70%.
Але коли буде решта коштів, і коли буде завершено будівництво — в умовах війни складно сказати. Адже на додаткові кошти на завершення будівництва президент наклав вето.
"Думаю, що немає в Україні людини, яка б не чула цей скандал, який влітку стався, коли на один стіл, можна сказати, поклали будівництво Національного музею та якихось стадіонів, доріг, спортзалів та іншого", — розповідає Леся Гасиджак.
Тож зараз на будівництво використовують наявні заплановані кошти до кінця року та чекають на подальші рішення влади.
"Як буде далі? Я сподіваюсь, що буде якась золота середина, бо ми справді воююча країна, і обладнання для військових — це найважливіше. Але я думаю, що керівниками буде знайдено якесь рішення, щоб будівництво не зупинилось і за кілька років друга черга була відкрита", — сподівається директорка музею.
Нагадаємо, декларацію до дев’яностих роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні підписали 55 держав-членів ООН.
Читайте Новини.LIVE!