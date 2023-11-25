Як просувається будівництво другої черги музею Голодомору-геноциду, — Леся Гасиджак

План будівництва другої черги музею Голодомору. Фото: Національний музей Голодомору-геноциду

Будівництво другої черги музею Голодомори триває навіть під час війни. Однак через ситуацію в країні та заветовані президентом Зеленським додаткові кошти, будівництво не завершиться найближчим часом.

Про це Новини.LIVE повідомила очільниця музею Голодомору-геноциду Леся Гасиджак.

Читайте також:

Будівництво та фінансування музею Голодомору

Незважаючи на війну та погодні умови, будівництво другої черги музею триває. Ці роботи, які тривають зараз, були анонсовані раніше. На сьогодні вже готово близько 60-70%.

Але коли буде решта коштів, і коли буде завершено будівництво — в умовах війни складно сказати. Адже на додаткові кошти на завершення будівництва президент наклав вето.

"Думаю, що немає в Україні людини, яка б не чула цей скандал, який влітку стався, коли на один стіл, можна сказати, поклали будівництво Національного музею та якихось стадіонів, доріг, спортзалів та іншого", — розповідає Леся Гасиджак.

Тож зараз на будівництво використовують наявні заплановані кошти до кінця року та чекають на подальші рішення влади.

"Як буде далі? Я сподіваюсь, що буде якась золота середина, бо ми справді воююча країна, і обладнання для військових — це найважливіше. Але я думаю, що керівниками буде знайдено якесь рішення, щоб будівництво не зупинилось і за кілька років друга черга була відкрита", — сподівається директорка музею.

Нагадаємо, декларацію до дев’яностих роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні підписали 55 держав-членів ООН.