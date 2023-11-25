Как продвигается строительство второй очереди музея Голодомора-геноцида, — Леся Гасиджак

План строительства второй очереди музея Голодомора. Фото: Национальный музей Голодомора-геноцида

Строительство второй очереди музея Голодомора продолжается даже во время войны. Однако из-за ситуации в стране и заветированных президентом Зеленским дополнительных средств строительство не завершится в ближайшее время.

Об этом Новини.LIVE сообщила глава музея Голодомора-геноцида Леся Гасиджак.

Читайте также:

Строительство и финансирование музея Голодомора

Несмотря на войну и погодные условия, строительство второй очереди музея продолжается. Эти работы, которые продолжаются сейчас, были ранее анонсированы. На сегодняшний день уже готово около 60-70%.

Но когда будут остальные средства, и когда будет завершено строительство — в условиях войны сложно сказать. Ведь на дополнительные средства на завершение строительства президент наложил вето.

"Думаю, что нет в Украине человека, который не слышал бы этот скандал, который летом произошел, когда на один стол, можно сказать, возложили строительство Национального музея и каких-то стадионов, дорог, спортзалов и прочего", — рассказывает Леся Гасиджак.

Поэтому сейчас на строительство используют запланированные средства до конца года и ждут дальнейших решений власти.

"Как будет дальше? Я надеюсь, что будет какая-то золотая середина, потому что мы действительно воюющая страна, и оборудование для военных — это самое важное. Но я думаю, что руководителями будет найдено какое-то решение, чтобы строительство не остановилось и через несколько лет вторая очередь была открыта", — надеется директор музея.

Напомним, декларацию к девяностой годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине подписали 55 государств-членов ООН.