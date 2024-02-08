Як знайти найближче укриття — нова послуга в "Дії"

Телефон в руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У застосунку "Дія" з 8 лютого доступна мапа укриттів. За її допомогою можна прокласти маршрут до найближчого безпечного місця і не тільки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

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Детальніше про мапу укриттів в "Дії"

За інформацією відомства, за допомогою мапи можна швидко знайти найближче укриття, переглянути інформацію та прокласти маршрут.

Також на інтерактивній мапі можна:

переглянути вигляд, рейтинг та фото укриття;

дізнатися, скільки людей вміщує укриття;

оцінити стан укриття;

залишити відгук, повідомити, якщо укриття закрите, цю інформацію передадуть до ОВА;

поділитися локацією з родичами чи друзями.

Крім того, під час перегляду мапи доступний фільтр з параметрами, щоб, наприклад, вибрати укриття для людей з інвалідністю.

У деяких укритях немає доступу для людей з інвалідністю. Скриншот: "Дія"

Мапу можна завантажити, щоб вона завжди була доступна офлайн. Для цього необхідно перейти в розділ "Незламність" та натиснути "Завантаження мапи".

Мапа буде недоступна у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях з міркувань безпеки. У цих регіонах мешканці можуть дізнатися адреси укриттів органів місцевого самоврядування.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що шахраї активно підробляють український додаток "Дія". Вони хочуть виманити в людей дані карток, забирати чужі посилки та виїжджати за кордон.

Ми також писали про те, що робити, якщо немає доступу до укриття під час повітряної тривоги. Трапляються випадки, коли до сховища не пускає охоронець або ж воно захаращене.