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Как найти укрытие в несколько кликов в смартфоне — в "Дії" появилась новая услуга

8 февраля 2024 16:27
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Как найти ближайшее укрытие — новая услуга в "Дії"
Телефон в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В приложении "Дія" с 8 февраля доступна карта укрытий. С ее помощью можно проложить маршрут в ближайшее безопасное место и не только.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

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Детальнее о карте укрытий в "Дії"

По информации ведомства, с помощью карты можно быстро найти ближайшее укрытие, просмотреть информацию и проложить маршрут.

Также на интерактивной карте можно:

  • просмотреть вид, рейтинг и фото укрытия;
  • узнать, сколько людей вмещает укрытие;
  • оценить состояние укрытия;
  • оставить отзыв, сообщить, если укрытие закрыто, эта информация будет передана в ОВА;
  • поделиться локацией с родственниками или друзьями.

Кроме того, при просмотре карты доступен фильтр с параметрами, чтобы, например, выбрать укрытия для людей с инвалидностью.

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В некоторых укрытиях нет доступа для людей с инвалидностью. Скриншот: "Дія"

Карту можно загрузить, чтобы она всегда была доступна в автономном режиме. Для этого необходимо перейти в раздел "Незламність" и нажать "Загрузка карты".

Карта будет недоступна в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях с целью безопасности. В этих регионах жители могут узнать адреса укрытий у органов местного самоуправления.

Что еще нужно знать

Напомним, что мошенники активно подделывают украинское приложение "Дія" . Они хотят выманить у людей данные карт, забирать чужие посылки и уезжать за границу.

Мы также писали о том, что делать, если нет доступа к укрытию во время воздушной тревоги. Бывают случаи, когда в укрытие не пускает охранник или же оно захламлено.

война
Дия
Минцифры
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война в Украине
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