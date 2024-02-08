Как найти ближайшее укрытие — новая услуга в "Дії"

Как найти укрытие в несколько кликов в смартфоне — в "Дії" появилась новая услуга
В приложении "Дія" с 8 февраля доступна карта укрытий. С ее помощью можно проложить маршрут в ближайшее безопасное место и не только.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
Детальнее о карте укрытий в "Дії"
По информации ведомства, с помощью карты можно быстро найти ближайшее укрытие, просмотреть информацию и проложить маршрут.
Также на интерактивной карте можно:
- просмотреть вид, рейтинг и фото укрытия;
- узнать, сколько людей вмещает укрытие;
- оценить состояние укрытия;
- оставить отзыв, сообщить, если укрытие закрыто, эта информация будет передана в ОВА;
- поделиться локацией с родственниками или друзьями.
Кроме того, при просмотре карты доступен фильтр с параметрами, чтобы, например, выбрать укрытия для людей с инвалидностью.
Карту можно загрузить, чтобы она всегда была доступна в автономном режиме. Для этого необходимо перейти в раздел "Незламність" и нажать "Загрузка карты".
Карта будет недоступна в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях с целью безопасности. В этих регионах жители могут узнать адреса укрытий у органов местного самоуправления.
Что еще нужно знать
Напомним, что мошенники активно подделывают украинское приложение "Дія" . Они хотят выманить у людей данные карт, забирать чужие посылки и уезжать за границу.
Мы также писали о том, что делать, если нет доступа к укрытию во время воздушной тревоги. Бывают случаи, когда в укрытие не пускает охранник или же оно захламлено.
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