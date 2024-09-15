Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Які гроші можна отримати за старі 25 копійок — фото рідкісної монети arrow

Які гроші можна отримати за старі 25 копійок — фото рідкісної монети

15 вересня 2024 11:08
Катерина Османська - Редактор
Продати монети України — скільки можна виручити за 25 копійок 1992 року
Стара монета номіналом 25 копійок. Ілюстративне фото: Pixabay
Катерина Османська - Редактор

Серед випущених у 1992 році 25 копійок є рідкісні різновиди, за які українці можуть отримати великі гроші. Зокрема, ціна на певні випуски монет може сягнути навіть до 20 тисяч гривень. 

Про це повідомляє ресурс "Монети-ягідки".

Читайте також:

Рідкісні 25 копійок 1992 року

За даними фахівців, до рідкісних 25 копійок відносять перші монети, які карбували на Луганському верстатобудівному заводі. Деякі з них взагалі не потрапили в обіг, адже вважаються або пробними або "незавершеними".

Наприклад, різновид монети 5.1ДАг, яку карбували під час налагодження верстатів, дуже рідкісний. Їх збереглося лише декілька екземплярів, в обігу таких монет не було. Їх можна продати за 5000-7000 гривень. 

 Її відрізняють:

  • середній зуб тризуба — він округлий та товстий;
  • хвостик букви Ї — знизу він торкається букви Н;
  • гроно №2 — воно у формі тупокутного трикутника.
  • гурт — гладкий, без насічок.
null
Рідкісна монета номіналом 25 копійок 1992 року. Фото: Монетки-ягідки

Водночас 25 копійок 1992 року різновиду 4БАМ можна продати за 3300-5000 грн. Цю монету можна впізнати за опуклим щитом і втисненим у нього тризубом на реверсі.

продаж рідкісних монет в Україні
Рідкісна монета номіналом 25 копійок 1992 року. Фото: Монетки-ягідки

"Такі монети карбували англійськими штемпелями, через те нумізмати називають їх "Англійський чекан". Оскільки вони були виготовлені з помилкою, вони не повинні були потрапити в обіг. Проте нумізмати на форумах стверджують, що такі монети неодноразово знаходили в обігу", — розповіли фахівці. 

продаж рідкісних монет в Україні
Рідкісна монета номіналом 25 копійок 1992 року. Фото: Монетки-ягідки

Вони також додали, що рідкісні 25 копійок 1992 року зустрічають одна на 30 тисяч, а може й рідше. Більша ймовірність знайти в скарбничці дешевші, проте також цінні різновиди 25 копійок — 1.2БАм, 1.2ВАм, 2БАк, 2ГАм та інші.

Однак не лише за монети 1992 року можна отримати чималі гроші. Не менш вартісні 25 копійок 2003 року  різновиду 1ЕАм. Згідно з інформацією на ресурсі, це рідкісна монета, яка карбувалася для річного набору НБУ, і за неї можна отримати 20 000 грн. 

продаж рідкісних монет в Україні
Рідкісна монета номіналом 25 копійок 2003 року. Фото: Монетки-ягідки

"Через те що, річний набір так і не випустили, відкарбовані 25 копійок відправили в обіг. Більшість 25-копійкових монет, що продаються на аукціонах, знайдено в гаманцях або скарбничках", — пояснили вони.

Також важливі новини дня по темі:

антикваріат гроші монети продаж копійки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:06 З російського полону звільнили трьох українсьх спортсменів

12:03 Росія нарощує виробництво авіабомб — Буданов пояснив у чому полягає небезпека

12:00 Одесу та передмістя затоплює — деякі вулиці перетворилися на ріки

11:59 Зарплати в Україні зростуть на майже 4000 грн — коли це станеться

11:49 Метеозалежним варто поберегтися — прогноз магнітних бур на сьогодні

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

11:27 На Вінниччині легковик зіткнувся з вантажівкою — загинули двоє дітей

11:22 Мер Чорноморська показав наслідки нічної атаки на місто

11:08 Які гроші можна отримати за старі 25 копійок — фото рідкісної монети

11:02 Деякими вулицями Одеси не проїхати — у місті сильна злива

11:00 Отримання статусу учасника бойових дій через ТЦК — чи це можливо

12:06 З російського полону звільнили трьох українсьх спортсменів

12:03 Росія нарощує виробництво авіабомб — Буданов пояснив у чому полягає небезпека

12:00 Одесу та передмістя затоплює — деякі вулиці перетворилися на ріки

11:59 Зарплати в Україні зростуть на майже 4000 грн — коли це станеться

11:49 Метеозалежним варто поберегтися — прогноз магнітних бур на сьогодні

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

11:27 На Вінниччині легковик зіткнувся з вантажівкою — загинули двоє дітей

11:22 Мер Чорноморська показав наслідки нічної атаки на місто

11:08 Які гроші можна отримати за старі 25 копійок — фото рідкісної монети

11:02 Деякими вулицями Одеси не проїхати — у місті сильна злива

11:00 Отримання статусу учасника бойових дій через ТЦК — чи це можливо

Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 вересня 2024

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

Text

18:08 Кученко прокоментував звільнення очільника Укренерго Кудрицького

Text

17:13 Незручності будуть — Кучеренко оцінив ефективність роботи генераторів взимку

13 вересня 2024
Text

23:19 Адвокат заявив, що необхідно навести лад із дотриманням закону представниками ТЦК

Text

22:16 Гончаренко пояснив, чому Україна не може відмовлятися від переговорів з Росією

Text

20:25 Ексрадник президента попередив про можливий бюджетний дефіцит у наступному році

Text

17:55 Повернення українських полонених та як зміниться війна восени — ефір Вечір.LIVE

Text

17:16 Військовий психолог Богуш назвав кількість бійців, які можуть повернутися із фронту з ПТСР

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text
Ексклюзив

16:54 Приклад мужності — як ветеран ЗСУ відновлюється після протезування в США

Text

16:25 Гришина пояснила, чому в Україні хочуть скасувати медалі у школах

Text

13:00 Дозвіл на удари вглиб Росії та контрнаступ росіян на Курщині — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію