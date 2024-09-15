Продати монети України — скільки можна виручити за 25 копійок 1992 року

Стара монета номіналом 25 копійок. Ілюстративне фото: Pixabay

Серед випущених у 1992 році 25 копійок є рідкісні різновиди, за які українці можуть отримати великі гроші. Зокрема, ціна на певні випуски монет може сягнути навіть до 20 тисяч гривень.

Про це повідомляє ресурс "Монети-ягідки".

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Рідкісні 25 копійок 1992 року

За даними фахівців, до рідкісних 25 копійок відносять перші монети, які карбували на Луганському верстатобудівному заводі. Деякі з них взагалі не потрапили в обіг, адже вважаються або пробними або "незавершеними".

Наприклад, різновид монети 5.1ДАг, яку карбували під час налагодження верстатів, дуже рідкісний. Їх збереглося лише декілька екземплярів, в обігу таких монет не було. Їх можна продати за 5000-7000 гривень.

Її відрізняють:

середній зуб тризуба — він округлий та товстий;

хвостик букви Ї — знизу він торкається букви Н;

гроно №2 — воно у формі тупокутного трикутника.

гурт — гладкий, без насічок.

Рідкісна монета номіналом 25 копійок 1992 року. Фото: Монетки-ягідки

Водночас 25 копійок 1992 року різновиду 4БАМ можна продати за 3300-5000 грн. Цю монету можна впізнати за опуклим щитом і втисненим у нього тризубом на реверсі.

Рідкісна монета номіналом 25 копійок 1992 року. Фото: Монетки-ягідки

"Такі монети карбували англійськими штемпелями, через те нумізмати називають їх "Англійський чекан". Оскільки вони були виготовлені з помилкою, вони не повинні були потрапити в обіг. Проте нумізмати на форумах стверджують, що такі монети неодноразово знаходили в обігу", — розповіли фахівці.

Рідкісна монета номіналом 25 копійок 1992 року. Фото: Монетки-ягідки

Вони також додали, що рідкісні 25 копійок 1992 року зустрічають одна на 30 тисяч, а може й рідше. Більша ймовірність знайти в скарбничці дешевші, проте також цінні різновиди 25 копійок — 1.2БАм, 1.2ВАм, 2БАк, 2ГАм та інші.

Однак не лише за монети 1992 року можна отримати чималі гроші. Не менш вартісні 25 копійок 2003 року різновиду 1ЕАм. Згідно з інформацією на ресурсі, це рідкісна монета, яка карбувалася для річного набору НБУ, і за неї можна отримати 20 000 грн.

Рідкісна монета номіналом 25 копійок 2003 року. Фото: Монетки-ягідки

"Через те що, річний набір так і не випустили, відкарбовані 25 копійок відправили в обіг. Більшість 25-копійкових монет, що продаються на аукціонах, знайдено в гаманцях або скарбничках", — пояснили вони.