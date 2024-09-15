Продать монеты Украины — сколько можно выручить за 25 копеек 1992 года

Старая монета номиналом в 25 копеек. Иллюстративное фото: Pixabay

Среди выпущенных в 1992 году 25 копеек есть редкие разновидности, за которые украинцы могут получить большие деньги. В частности, цена на определенные выпуски монет может составить даже до 20 тысяч гривен.

Об этом сообщает ресурс "Монеты-ягодки".

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Редкие 25 копеек 1992 года

По данным специалистов, к редким 25 копейкам относят первые монеты, которые чеканились на Луганском станкостроительном заводе. Некоторые из них вообще не попали в оборот, ведь считаются либо пробными, либо "незавершенными".

Например, разновидность монеты 5.1ДАг, отчеканенная во время отладки станков, очень редкая. Их сохранилось всего несколько экземпляров, в обороте таких монет не было. Их можно продать за 5000-7000 гривен.

Ее отличают:

средний зуб трезубца — он округлый и толстый;

хвостик буквы — снизу он касается буквы Н;

гроздь №2 — она в форме тупоугольного треугольника.

гурт — гладкий, без насечек.

Редкая монета номиналом в 25 копеек 1992 года. Фото: Монетки-ягодки

В то же время 25 копеек 1992 разновидности 4БАМ можно продать за 3300-5000 грн. Эту монету можно узнать за выпуклым щитом и вдавленным в него трезубцем на реверсе.

Редкая монета номиналом в 25 копеек 1992 года. Фото: Монетки-ягодки

"Такие монеты чеканили английскими штемпелями, поэтому нумизматы называют их "Английский чекан". Поскольку они были изготовлены с ошибкой, они не должны были попасть в оборот. Однако нумизматы на форумах утверждают, что такие монеты неоднократно находили в обороте", — рассказали специалисты.

Редкая монета номиналом в 25 копеек 1992 года. Фото: Монетки-ягодки

Они также добавили, что редкие 25 копеек 1992 года встречаются одна на 30 тысяч, а может и реже. Большая вероятность найти в копилке более дешевые, однако также ценны разновидности 25 копеек – 1.2БАм, 1.2ВАм, 2БАк, 2ГАм и другие.

Однако не только за монеты 1992 года можно получить немалые деньги. Не менее ценны 25 копеек 2003 года разновидности 1ЕАм. Согласно информации на ресурсе, это редкая монета, которая чеканилась для годового набора НБУ, и за нее можно получить 20 000 грн.

Редкая монета номиналом в 25 копеек 2003 года. Фото: Монетки-ягодки

"По причине того, что годовой набор так и не выпустили, отчеканенные 25 копеек отправили в оборот. Большинство 25-копеечных монет, продаваемых на аукционах, найдены в кошельках или копилках", — пояснили они.