Якщо дозволить ситуація — на Банковій назвали аеропорт, який відкриється першим

Зустріч з іноземними послами в аеропорту "Бориспіль". Фото: сайт Президента

В аеропорту "Бориспіль" відбулася зустріч за участі Керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та іноземних послів. Вони обговорили десятий пункт української Формули миру про підтвердження закінчення війни.

Про це повідомила пресслужба Президента.

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До обговорення, що відбулося на території Міжнародного аеропорту "Бориспіль", долучилися 86 учасників — представники 83 іноземних держав і трьох міжнародних організацій.

Звертаючись до присутніх, Єрмак нагадав, що о третій годині ночі 24 лютого 2022 року з аеропорту "Бориспіль" вилетів останній пасажирський літак.

Він висловив переконання, що невдовзі "Бориспіль" знову відправлятиме й прийматиме повітряні судна.

"Тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об’єкта. Завдяки нашим Силам оборони й нашим друзям – вашим країнам. І я впевнений: символічні посадкові талони, які ви отримали на вході, скоро стануть справжніми", — сказав Керівник ОП.

Водночас його заступник Андрій Сибіга зазначив, що аеропорт "Бориспіль" став першим об’єктом, який закрили через початок війни, але водночас він буде першим об’єктом, який відкриють, щойно дозволить безпекова ситуація.

"Дев'ять пунктів Формули відображають найважливіші елементи майбутнього, побудованого на справедливому, міцному, стійкому мирі. Саме такий мир зараз потрібен не лише Україні, а й усьому світу. Жодного умиротворення. Кінець війни — це єдине можливе рішення. Про це — заключний пункт Формули миру", — наголосив він.

Також Міністр оборони України Рустем Умєров зі свого боку запропонував подумати про місто Авдіївку на Донеччині, де десять років тому вирувало життя, а потім почалася російська агресія.

Він також підкреслив, що й зараз окупанти не руйнували б Авдіївку та багато інших українських міст, якби міжнародна система безпеки мала вплив на Росію.

На переконання міністра, єдиний спосіб забезпечити гарантії миру — перемогти Росію на полі бою. Тому українські воїни повинні мати новітні технології та зброю, яка може дати потужну відповідь ворогу. Україна має деякі власні розробки, а також готова до спільного виробництва, досліджень і розробок із партнерами.

На думку міністра юстиції України Дениса Малюськи, оптимальний юридичний механізм завершення війни — багатосторонній договір.

"Не лише Україна й Росія, а також і гаранти. Можливо, навіть треті сторони з окремими зобов’язаннями", — уточнив він.

Крім того, за словами міністра, помилки минулого вказують на необхідність чітких формулювань і наявності юридично прописаних зобов’язань.

"Ми також хотіли б, щоб цей документ ратифікували парламенти країн, які його підпишуть. І щоб був певний механізм для подолання конфліктів, тому що не всі конфлікти потрібно розв’язувати силою", — додав Малюська.

Крім того, під час зустрічі учасники заслухали звернення президентки міжнародної неурядової організації громадських діячів The Elders, колишньої Президентки Ірландії Мері Робінсон та ексгенерального секретаря ООН Пан Гі Муна.

Вони закликали всі країни докладати зусиль для забезпечення справедливого миру в Україні на основі ключових принципів Статуту ООН. Також наголошувалось на важливості створення спеціального трибуналу за злочин агресії.

В обговоренні Формули миру, зокрема її десятого пункту, взяли участь посли США, Великої Британії, Німеччини, Канади, Італії, Франції, Японії, Нідерландів, Бразилії, ПАР, Індії, Литви, Норвегії, тимчасовий повірений Польщі в Україні, голова Офісу Ради Європи в Україні, посли Швейцарії, Румунії та Латвії, інші учасники.

Підсумовуючи, Єрмак акцентував, що з кожною зустріччю на рівні радників із національної безпеки та зовнішньої політики їх учасників стає дедалі більше, і на початку 2024 року має відбутися наступна.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський звернувся до країн Заходу, включаючи США, з проханням надати Україні кредити та ліцензії для збільшення виробництва зброї. Зараз держава зосереджена на збільшенні вітчизняного виробництва озброєнь.

Крім того, Міноборони спільно з Міністерством стратегічних галузей промисловості у 2024 році збільшать у декілька разів виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки. Основну увагу звернуть на засоби протиповітряної оборони.