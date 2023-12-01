Если разрешит ситуация — на Банковой назвали аэропорт, который откроется первым

Встреча с иностранными послами в аэропорту "Борисполь". Фото: сайт Президента

В аэропорту "Борисполь" состоялась встреча с участием Руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и иностранных послов. Они обсудили десятый пункт украинской Формулы мира о подтверждении окончания войны.

Об этом сообщила пресс-служба Президента.

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К обсуждению, которое состоялось на территории Международного аэропорта "Борисполь", присоединились 86 участников — представители 83 иностранных государств и трех международных организаций.

Обращаясь к собравшимся, Ермак напомнил, что в три часа ночи 24 февраля 2022 года из аэропорта "Борисполь" вылетел последний пассажирский самолет.

Он убежден, что вскоре "Борисполь" снова будет отправлять и принимать воздушные суда.

"Теперь мы способны обеспечить безопасность этого объекта. Благодаря нашим Силам обороны и нашим друзьям – вашим странам. И я уверен: символические посадочные талоны, которые вы получили на входе, скоро станут настоящими", — сказал Глава ОП.

В то же время, его заместитель Андрей Сибига отметил, что аэропорт "Борисполь" стал первым объектом, который закрыли из-за начала войны, но в то же время он будет первым объектом, который откроют, как только позволит ситуация с безопасностью.

"Девять пунктов Формулы отражают важнейшие элементы будущего, построенного на справедливом, крепком, устойчивом мире. Именно такой мир сейчас нужен не только Украине, но и всему миру. Никакого умиротворения. Конец войны — единственно возможное решение. Об этом — заключительный пункт. Формулы мира", — подчеркнул он.

Также Министр обороны Украины Рустем Умеров со своей стороны предложил подумать о городе Авдеевке Донецкой области, где десять лет назад бурлила жизнь, а затем началась российская агрессия.

Он также подчеркнул, что и сейчас оккупанты не разрушали бы Авдеевку и многие другие украинские города, если бы международная система безопасности оказала влияние на Россию.

По убеждению министра, единственный способ обеспечить гарантии мира — победить Россию на поле боя. Поэтому украинские воины должны обладать новейшими технологиями и оружием, которое может дать мощный ответ врагу. Украина имеет некоторые собственные разработки, а также готова к совместному производству, исследованиям и разработкам с партнерами.

По мнению министра юстиции Украины Дениса Малюськи, оптимальный юридический механизм завершения войны – многосторонний договор.

"Не только Украина и Россия, а также гаранты. Возможно, даже третьи стороны с отдельными обязательствами", — уточнил он.

Кроме того, по словам Министра, ошибки прошлого указывают на необходимость четких формулировок и наличия юридически прописанных обязательств.

"Мы также хотели бы, чтобы этот документ ратифицировали парламенты стран, которые его подпишут. И чтобы был определенный механизм для преодоления конфликтов, потому что не все конфликты нужно разрешать силой", — добавил Малюська.

Кроме того, во время встречи участники заслушали обращение президента международной неправительственной организации общественных деятелей The Elders, бывшего президента Ирландии Мэри Робинсон и экс-генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.

Они призвали все страны прилагать усилия для обеспечения справедливого мира в Украине на основе ключевых принципов Устава ООН. Также отмечалось важность создания специального трибунала за преступление агрессии.

В обсуждении Формулы мира, в частности ее десятого пункта, приняли участие послы США, Великобритании, Германии, Канады, Италии, Франции, Японии, Нидерландов, Бразилии, ЮАР, Индии, Литвы, Норвегии, временный поверенный Польше в Украине, глава Офиса Совета Европы в Украине послы Швейцарии, Румынии и Латвии, другие участники.

Подытоживая, Ермак акцентировал, что с каждой встречей на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике их участников становится все больше, и в начале 2024 года должна состояться следующая.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский обратился в страны Запада, включая США, с просьбой предоставить Украине кредиты и лицензии для увеличения производства оружия. В настоящее время государство сосредоточено на увеличении отечественного производства вооружений.

Кроме того, Минобороны совместно с Министерством стратегических отраслей промышленности в 2024 году увеличат в несколько раз производство ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники. Основное внимание будет обращено на средства противовоздушной обороны.