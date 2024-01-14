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Є загроза екологічної катастрофи — РФ на окупованих територіях створює звалища для сміття

14 січня 2024 05:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Є загроза екологічної катастрофи — РФ на окупованих територіях створює звалища для сміття
Сміття посеред вулиці. Фото: Одеська ОВА
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Країна-агресорка РФ продовжує знущатися з жителів тимчасово окупованих територій. Росіяни на території Луганщини та Донеччини планують збудувати низку сміттєзвалищ. 

Про це інформує Центр національного спротиву.

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Зазначається, що туди вивозитимуть сміття не лише з окупованих територій, а й із кількох регіонів Росії. 

"Для зберігання сміття з Ростовської, Бєлгородської та Воронезької областей в Луганській області росіяни хочуть створити шість таких сміттєзвалищ, а на території Донецької області — ще три", — йдеться у повідомленні.

Там додають, що таким чином російські загарбники фактично ініціювали екологічну катастрофу та сході країни. 

Раніше ми повідомляли, що російські загарбники вдаються до проведення прихованої мобілізації на тимчасово окупованих українських територіях. Однак призов до лав армії РФ може стати масштабним після виборів російського диктатора Володимира Путіна.   

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