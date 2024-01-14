Есть угроза экологической катастрофы — РФ на оккупированных территориях создает мусорные свалки

Мусор среди улицы. Фото: Одесская ОВА

Страна-агрессорка РФ продолжает издеваться над жителями временно оккупированных территорий. Россияне на территории Луганщины и Донбасса планируют построить ряд мусорных свалок.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

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Отмечается, что туда будут вывозить мусор не только с оккупированных территорий, но из нескольких регионов России.

"Для хранения мусора из Ростовской, Белгородской и Воронежской областей в Луганской области россияне хотят создать шесть таких свалок, а на территории Донецкой области — еще три", — говорится в сообщении.

Там добавляют, что таким образом, российские захватчики фактически инициировали экологическую катастрофу и востоке страны.

Ранее мы сообщали, что российские захватчики прибегают к проведению скрытой мобилизации на временно оккупированных украинских территориях. Однако призыв в ряды армии РФ может стать масштабным после выборов российского диктатора Владимира Путина.