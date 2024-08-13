Чому Банкова займається зовнішніми питаннями — відповідь Єрмака

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: скриншот

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак пояснив, чому Банкова займається зовнішньою політикою України. За його словами, він виконує роль радника, як у більшості західних урядів.

Про це він розповів в інтерв'ю "Європейській правді".

Читайте також:

Єрмак відповів, чому ОПУ займається зовнішньою політикою

За його словами, багато країн делегують зовнішньополітичні питання радникам з національної безпеки. Оскільки Україна не мала такої практики, президент доручає деякі обов’язки апарату — своєму Офісу, який очолює Єрмак.

"Ніхто не буде сперечатися, що головним дипломатом країни є саме президент Володимир Зеленський. Тому, як керівник ОПУ, виконуючи доручення президента, я займаюся багатьма питаннями", — пояснив він.

Глава Банкової додав, що переважно вони стосуються спілкування з іноземними радниками з нацбезпеки.

"Якщо порівнювати з тим, чим займаються вони, я виконую ті ж самі обов'язки, які виконує Джейк Салліван у США, або Єнс Плетнер у Німеччині", — сказав Єрмак.