Почему Банковая занимается внешними вопросами — ответ Ермака

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: скриншот

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак объяснил, почему Банковая занимается внешней политикой Украины. По его словам, он исполняет роль советника, как в большинстве западных правительств.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

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По его словам, многие страны делегируют внешнеполитические вопросы советникам по национальной безопасности. Поскольку у Украины не было такой практики, президент поручает некоторые обязанности аппарата — своему Офису, который возглавляет Ермак.

"Никто не будет спорить, что главным дипломатом страны является именно президент Владимир Зеленский. Поэтому, как руководитель ОПУ, выполняя поручение президента, я занимаюсь многими вопросами", — пояснил он.

Глава Банковой добавил, что в основном они касаются общения с иностранными советниками по нацбезопасности.

"Если сравнивать с тем, чем занимаются они, я выполняю те же обязанности, которые выполняет Джейк Салливан в США, или Йенс Плетнер в Германии", — сказал Ермак.