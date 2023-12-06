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Єрмак провів переговори з головою МЗС Угорщини Петером Сіярто — про що говорили

6 грудня 2023 23:02
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Павло Зінченко
редактор
Єрмак провів переговори з головою МЗС Угорщини Петером Сіярто — про що говорили
Глава Офісу президента Андрій Єрмак. Фото: Офіс президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто. Вони обговорили про європейську інтеграцію України.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

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"Упродовж найближчих днів Верховна Рада України планує ухвалити низку важливих євроінтеграційних законопроєктів. Ми повністю виконаємо наші зобов’язання", — наголосив Андрій Єрмак.

Глава ОП підкреслив, що Україна розраховує на позитивне рішення грудневого засідання Європейської ради, яке відбудеться 14–15 грудня, щодо початку переговорів з Україною про членство в ЄС.

Також Єрмак і Сіярто обговорили можливість зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном. Вони домовилися, що працюватимуть над визначенням зручної дати такої зустрічі.

Раніше ми повідомляли, що експрезидент України Петро Порошенко хотів та став ініціатором зустрічі з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном. Тема запланованої розмови, що не відбулася, невідома.

Нагадуємо, що в Угорщині натякають, що не будуть обговорювати 12-й пакет санкцій проти РФ. Там заявили про потребу проаналізувати результати вже введених обмежень.

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