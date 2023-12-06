Ермак провел переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто — о чем говорили

Глава Офиса президента Андрей Ермак. Фото: Офис президента

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Они обсудили европейскую интеграцию Украины.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

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"В течение ближайших дней Верховная Рада Украины планирует принять ряд важных евроинтеграционных законопроектов. Мы полностью выполним наши обязательства", — подчеркнул Андрей Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что Украина рассчитывает на положительное решение декабрьского заседания Европейского совета, которое состоится 14-15 декабря, о начале переговоров с Украиной о членстве в ЕС.

Также Ермак и Сийярто обсудили возможность встречи Зеленского с премьер-министром Венгрии Орбаном. Они договорились, что будут работать над определением удобной даты такой встречи.

Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Петр Порошенко хотел и стал инициатором встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Несостоявшаяся тема запланированного разговора неизвестна.

Напоминаем, что в Венгрии намекают, что не будут обсуждать 12 пакет санкций против РФ. Там заявили о необходимости проанализировать результаты уже введенных ограничений.