Андрій Єрмак зустрівся з Ентоні Блінкеном

Зустріч Єрмака з Блінкеном. Фото: Офіс президента

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак разом зі своєю командою розпочав місію у Сполучених Штатах. В першу чергу українська делегація зустрілася з державним секретарем Ентоні Блінкеном.

Про це Єрмак повідомив на своїй сторінці у Telegram у вівторок, 2 липня.

Читайте також:

Українська делегація в США

"Разом із віцепрем'єр-міністеркою у справах європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, міністром оборони Рустемом Умєровим та міністром енергетики Германом Галущенком подякували США за підтримку України", — написав Єрмак.

Під час перемовин сторони обговорили результати інавгураційного Саміту миру, який у середині червня відбувся у Швейцарії. Також було визначено конкретні кроки щодо реалізації пунктів Формули миру вже у найближчі тижні й місяці. Окрім того, США та Україна діятимуть спільно задля досягнення миру.

"Також приділили увагу підготовці до саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня у Вашингтоні, зокрема документам, які будуть укладені", — повідомив Єрмак.

Очільник Офісу Президента зазначив, що українською стороною було порушене питання посилення ППО, стану енергосистеми нашої держави та рішення щодо захисту енергооб'єктів.

Окрім того, за словами очільника Офісу Президента, наразі важливо запровадити секторальні санкції щодо банківських та фінансових установ Російської Федерації.

Раніше ми писали, що Блінкен переконаний, що США необхідно постачати нові системи протиповітряної оборони Україні. Це, зокрема, важливо для захисту американського бізнесу.

Як відомо, 13 червня Президент України Володимир Зеленський та голова Білого дому Джо Байден підписали десятирічну двосторонню безпекову угоду.