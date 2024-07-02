Андрей Ермак встретился с Энтони Блинкеном

Встреча Ермака с Блинкеном. Фото: Офис президента

Глава Офиса президента Андрей Ермак вместе с командой начал миссию в Соединенных Штатах. В первую очередь украинская делегация встретилась с государственным секретарем Энтони Блинкеном.

Об этом Ермак сообщил на своей странице в Telegram во вторник, 2 июля.

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"Вместе с вице-премьер-министром по делам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, министром обороны Рустемом Умеровым и министром энергетики Германом Галущенко поблагодарили США за поддержку Украины", — написал Ермак.

В ходе переговоров стороны обсудили результаты инаугурационного саммита мира, который в середине июня прошел в Швейцарии. Также были определены конкретные шаги по реализации пунктов Формулы мира уже в ближайшие недели и месяцы. Кроме того, США и Украина будут действовать совместно для достижения мира.

"Также уделили внимание подготовке к саммиту НАТО, который состоится на следующей неделе в Вашингтоне, в частности документам, которые будут заключены", — сообщил Ермак.

Глава Офиса Президента отметил, что украинской стороной был поднят вопрос усиления ПВО, состояния энергосистемы нашего государства и решения по защите энергообъектов.

Кроме того, по словам главы Офиса Президента, сейчас важно ввести секторальные санкции в отношении банковских и финансовых учреждений Российской Федерации.

Ранее мы писали, что Блинкен уверен, что США необходимо поставлять новые системы противовоздушной обороны Украине. Это, в частности, важно для защиты американского бизнеса.

Как известно, 13 июня Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден подписали десятилетнее двустороннее безопасное соглашение.