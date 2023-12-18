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Єрмак зустрівся з представниками Держдепу США — що обговорювали

18 грудня 2023 22:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Єрмак зустрівся з представниками Держдепу США — що обговорювали
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та представники Держдепу США. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч з представниками Державного департаменту США. Вони приїхали з робочим візитом до України 18 грудня. 

Про це Єрмак повідомив у Telegram-каналі.

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Єрмак зустрівся з представниками Держдепу

Так, голова Офісу Президента зустрівся з помічником Державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймсом О’Браєном.

Водночас зустріч відбулася із заступником помічника Держсекретаря США Крістофером Смітом. Обидва посадовці приїхали з робочим візитом до України.

За словами Єрмака, вони обговорили результати нещодавнього візиту Президента України Володимира Зеленського до США та важливість прискорення виконання досягнутих домовленостей.

"Високо оцінив потужну двопалатну та двопартійну підтримку Конгресу США, президента Джозефа Байдена, його команди та допомоги, яка надається Україні для боротьби з російською агресією", — розповів він.

Також Єрмак наголосив на важливості поширення санкційного тиску на державу-агресора, зокрема на необхідності запровадження санкцій проти російських пропагандистів.

Водночас обговорили й стан втілення в життя української Формули миру, зокрема підготовку до проведення четвертої зустрічі радників з питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики, яка відбудеться у Швейцарії. 

"Приділив увагу питанню надання Україні дієвих гарантій безпеки, як це передбачено Спільною декларацією G7, в імплементації якої США відіграють лідерську роль", — написав Єрмак.

За його словами, американська сторона високо оцінила ефективність "зернового коридору" у Чорному морі, який забезпечила Україна. Тому було зазначено необхідність продовження його роботи та розвитку пропускної здатності.

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Скриншот допису Єрмака
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Скриншот допису Єрмака

Нагадаємо, що асистент Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Брайєн здійснив робочий візит до Києва у понеділок, 18 грудня. Таким чином США в черговий раз підтвердили підтримку Україні.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона 11 грудня. Він виступив перед представниками Національного університету оборони.

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