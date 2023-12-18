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Ермак встретился с представителями Госдепа США — что обсуждали

18 декабря 2023 22:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ермак встретился с представителями Госдепа США — что обсуждали
Глава Офиса Президента Андрей Ермак и представители Госдепа США. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел встречу с представителями Государственного департамента США. Они приехали с рабочим визитом в Украину 18 декабря.

Об этом Ермак сообщил в Telegram-канале.

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Ермак встретился с представителями Госдепа

Так, глава Офиса Президента встретился с помощником Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном.

В то же время встреча состоялась с заместителем помощника Госсекретаря США Кристофером Смитом. Оба чиновника приехали с рабочим визитом в Украину.

По словам Ермака, они обсудили результаты недавнего визита Президента Украины Владимира Зеленского в США и важность ускорения выполнения достигнутых договоренностей.

"Высоко оценил мощную двухпалатную и двухпартийную поддержку Конгресса США, Президента Джозефа Байдена, его команды и помощи, оказываемой Украине для борьбы с российской агрессией", — рассказал он.

Также Ермак отметил важность распространения санкционного давления на государство-агрессора, в частности, необходимость введения санкций против российских пропагандистов.

В то же время обсудили и состояние воплощения в жизнь украинской Формулы мира, в частности подготовку к проведению четвертой встречи советников по национальной безопасности и советников по внешней политике, которая состоится в Швейцарии.

"Уделил внимание вопросу предоставления Украине действенных гарантий безопасности, как это предусмотрено Совместной декларацией G7, в имплементации которой США играют лидерскую роль", — написал Ермак.

По его словам, американская сторона высоко оценила эффективность "зернового коридора" в Черном море, обеспеченном Украиной. Поэтому была отмечена необходимость продолжения его работы и развития пропускной способности.

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Скриншот поста Ермака
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Скриншот поста Ермака

Напомним, что ассистент Государственного секретаря США по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен совершил рабочий визит в Киев в понедельник, 18 декабря. Таким образом, США в очередной раз подтвердила поддержку Украине.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон 11 декабря. Он выступил перед представителями Национального университета обороны.

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