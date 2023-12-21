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ЄС виплатив Україні останні 1,5 мільярда євро з пакета підтримки на 2023 рік

21 грудня 2023 18:09
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
ЄС виплатив Україні останні 1,5 мільярда євро з пакета підтримки на 2023 рік
Урсула фон дер Ляєн. Фото: УНІАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Європейський Союз у четвер виплатив Україні останні 1,5 мільярда євро з 18-мільярдного пакета макрофінансової допомоги на 2023 рік.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму Twitter (Х).

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Фінансова допомога від ЄС. Фото: скриншот

Кошти від ЄС для України

Повідомивши про виплату, фон дер Ляєн зазначила, що ЄС повинен досягти домовленості, аби й надалі надавати Україні підтримку, необхідну їй для відновлення, відбудови та реформ.

"Ми стоїмо на боці нашого сусіда, друга і майбутнього члена", — зазначила фон дер Ляєн.

Раніше ми повідомляли, що процес перемовин щодо вступу України в ЄС був доволі складним, хоч країна виконала всі умови та рекомендації ЄС, попри війну та складну економічну ситуацію.

Нагадуємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що не обговорював з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном ані війну в Україні, ані президента Росії Володимира Путіна. За його словами, голова угорського уряду не дав відповіді на низку запитань.

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