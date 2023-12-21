ЄС виплатив Україні останні 1,5 мільярда євро з пакета підтримки на 2023 рік

Урсула фон дер Ляєн. Фото: УНІАН

Європейський Союз у четвер виплатив Україні останні 1,5 мільярда євро з 18-мільярдного пакета макрофінансової допомоги на 2023 рік.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму Twitter (Х).

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Повідомивши про виплату, фон дер Ляєн зазначила, що ЄС повинен досягти домовленості, аби й надалі надавати Україні підтримку, необхідну їй для відновлення, відбудови та реформ.

"Ми стоїмо на боці нашого сусіда, друга і майбутнього члена", — зазначила фон дер Ляєн.

Раніше ми повідомляли, що процес перемовин щодо вступу України в ЄС був доволі складним, хоч країна виконала всі умови та рекомендації ЄС, попри війну та складну економічну ситуацію.

Нагадуємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що не обговорював з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном ані війну в Україні, ані президента Росії Володимира Путіна. За його словами, голова угорського уряду не дав відповіді на низку запитань.