ЕС выплатил Украине последние 1,5 миллиарда евро из пакета поддержки на 2023 год

Урсула фон дер Ляйен. Фото: УНИАН

Европейский Союз в четверг выплатил Украине последние 1,5 миллиарда евро из 18-миллиардного пакета макрофинансовой помощи на 2023 год.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter (Х).

Читайте также:

Финансовая помощь ЕС. Фото: скриншот

Средства от ЕС для Украины

Сообщив о выплате, фон дер Ляйен отметила, что ЕС должен достичь договоренности, чтобы и дальше оказывать Украине поддержку, необходимую ей для восстановления и реформ.

"Мы стоим на стороне нашего соседа, друга и будущего члена", — отметила фон дер Ляйен.

Ранее мы сообщали, что процесс переговоров о вступлении Украины в ЕС был довольно сложным, хотя страна выполнила все условия и рекомендации ЕС, несмотря на войну и экономическую ситуацию.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не обсуждал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном ни войну в Украине, ни президента России Владимира Путина. По его словам, глава венгерского правительства не дал ответа на ряд вопросов.