Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow ЕС выплатил Украине последние 1,5 миллиарда евро из пакета поддержки на 2023 год arrow

ЕС выплатил Украине последние 1,5 миллиарда евро из пакета поддержки на 2023 год

21 декабря 2023 18:09
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
ЕС выплатил Украине последние 1,5 миллиарда евро из пакета поддержки на 2023 год
Урсула фон дер Ляйен. Фото: УНИАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Европейский Союз в четверг выплатил Украине последние 1,5 миллиарда евро из 18-миллиардного пакета макрофинансовой помощи на 2023 год.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter (Х).

Читайте также:
кошли
Финансовая помощь ЕС. Фото: скриншот

Средства от ЕС для Украины

Сообщив о выплате, фон дер Ляйен отметила, что ЕС должен достичь договоренности, чтобы и дальше оказывать Украине поддержку, необходимую ей для восстановления и реформ.

"Мы стоим на стороне нашего соседа, друга и будущего члена", — отметила фон дер Ляйен.

Ранее мы сообщали, что процесс переговоров о вступлении Украины в ЕС был довольно сложным, хотя страна выполнила все условия и рекомендации ЕС, несмотря на войну и экономическую ситуацию.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не обсуждал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном ни войну в Украине, ни президента России Владимира Путина. По его словам, глава венгерского правительства не дал ответа на ряд вопросов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров - 80x80

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

Актуальное по теме