Єврокомісія наполягає на збереженні "транспортного безвізу" з Україною

Українські водії і польські протестувальники на кордоні. Фото: Суспільне Львів

У Єврокомісії незадоволені подіями на українсько-польському кордоні та виступають за збереження "транспортного безвізу" з Україною попри вимоги польських протестувальників. У відомстві також наголосили, що проводять переговори з країнами, аби знайти прийнятні рішення в межах чинного законодавства.

Про це заявила профільна єврокомісар Адіна Велян, передає "Радіо Свобода".

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Велян заявила, що Єврокомісія виступає за збереження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС, яка звільняє українських водіїв від необхідності отримувати дозволи для міжнародних перевезень. Окрім того, вона наголосила, що на кордоні страждають люди, а зовнішні кордони ЄС стають заручниками.

"Ми не можемо ігнорувати неймовірні труднощі, з якими стикаються водії, від яких залежить наша економіка. Втрати для ланцюгів постачання в країнах ЄС, у Польщі та Україні, є значними. Цей пінг-понг між Україною та Єврокомісією — несправедливий. Тим часом на кордоні страждають люди, а наші зовнішні кордони Євросоюзу стають заручниками. Тож ідея повернення дозволів є неприйнятною, оскільки саме з цією метою ми відмовилися від дозволів. Дозволяти операції під різними номерами та різною кількістю дозволів у ЄС було нежиттєздатним", — сказала єврокомісарка.

Вона також розповіла, що члени Єврокомісії спілкувались з протестувальниками та вислухали їхні вимоги, а упродовж останніх тижнів ведуть переговори з Польщею та Україною, щоб знайти прийнятні рішення в межах чинного законодавства.

Нагадаємо, 4 грудня у пункті пропуску "Угринів — Долгобичув" розпочали пропускати великовагові вантажівки з України до Польщі. Прикордонники вже оформили 30 великовагових транспортних засобів загальною дозволеною масою понад 7,5 тонни.