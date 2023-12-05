Еврокомиссия настаивает на сохранении "транспортного безвиза" с Украиной

Украинские водители и польские протестующие на границе. Фото: Суспільне Львів

В Еврокомиссии недовольны событиями на украинско-польской границе и выступают за сохранение "транспортного безвиза" с Украиной, несмотря на требования польских протестующих. В ведомстве также подчеркнули, что проводятся переговоры со странами, чтобы найти приемлемые решения в рамках действующего законодательства.

Об этом заявила профильный еврокомиссар Адина Велян, передает "Радио Свобода".

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Что известно о ситуации

Велян заявила, что Еврокомиссия выступает за сохранение Соглашения о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС, которое освобождает украинских водителей от необходимости получать разрешения на международные перевозки. Кроме того, она подчеркнула, что на границе страдают люди, а внешние границы ЕС становятся заложниками.

"Мы не можем игнорировать невероятные трудности, с которыми сталкиваются водители, от которых зависит наша экономика. Потери для цепей поставок в странах ЕС, в Польше и Украине, значительны. Этот пинг-понг между Украиной и Еврокомиссией несправедлив. Между тем на границе страдают люди, а наши внешние границы Евросоюза становятся заложниками. Поэтому идея возвращения разрешений неприемлема, поскольку именно с этой целью мы отказались от разрешений. Разрешать операции под разными номерами и разным количеством разрешений в ЕС было нежизнеспособным", — сказала еврокомиссар.

Она также рассказала, что члены Еврокомиссии общались с протестующими и выслушали их требования, а в последние недели ведут переговоры с Польшей и Украиной, чтобы найти приемлемые решения в рамках действующего законодательства.

Напомним, 4 декабря в пункте пропуска "Угринов — Долгобычев" начали пропускать тяжеловесные грузовики из Украины в Польшу. Пограничники уже оформили 30 тяжеловесных транспортных средств общей разрешенной массой более 7,5 тонны.