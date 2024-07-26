ЄС передасть Україні 1,5 мільярди євро

Засідання Європейського парламенту. Фото ілюстративне: DW

У Європейському Союзі оголосили про передачу Україні траншу у розмірі 1,5 млрд євро. Гроші будуть виділені з прибутку від заморожених російських активів.

Про це у Twitter (X) написала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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Гроші для України

Європейський Союз виділить Україні 1,5 млрд євро. Кошти будуть виділені за рахунок прибутку від заморожених активів Російської Федерації.

За словами фон дер Ляєн, гроші будуть використовуватися для підтримки оборони та відновлення України.

"Немає кращого символу і кращого застосування для грошей Кремля, ніж зробити Україну і всю Європу безпечнішим місцем для життя", — підкреслила вона.

Нагадаємо, у березні Кабінет Міністрі затвердив план Ukraine Facility, згідно з яким Україні нададуть пакет підтримки від Європейського Союзу (ЄС). Йдеться про загальну суму на 50 млрд євро, яка надійде частинами протягом чотирьох років.

Вже за кілька днів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль передав Фон дер Ляєн план для Ukraine Facility.