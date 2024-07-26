ЕС передаст Украине 1,5 миллиарда евро

Заседание Европейского парламента. Фото иллюстративное: DW

В Европейском Союзе объявили о передаче Украине транша в размере 1,5 миллиарда евро. Деньги будут выделены из прибыли от замороженных российских активов.

Об этом в Twitter (X) написала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Деньги для Украины

Европейский Союз выделит Украине 1,5 млрд. евро. Денежные средства будут выделены за счет прибыли от замороженных активов Российской Федерации.

По словам фон дер Ляйен, деньги будут использоваться для поддержки обороны и восстановления Украины.

"Нет лучшего символа и лучшего применения для денег Кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни" , — подчеркнула она.

Напомним, в марте Кабинет Министра утвердил план Ukraine Facility, согласно которому Украине предоставят пакет поддержки от Европейского Союза (ЕС). Речь идет об общей сумме в 50 млрд евро, которая поступит частями в течение четырех лет.

Уже через несколько дней премьер-министр Украины Денис Шмигаль передал Фон дер Ляйен план для Ukraine Facility.