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Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

10 серпня 2024 06:48
Галина Остаповець - Журналіст
Крим - як живуть кримчани під час війни - новини України
Кримський міст. Фото: Reuters/Alexey Pavlishak
Галина Остаповець - Журналіст

Час від часу українська армія наносить досить успішні удари по військовим об'єктам Криму, а сам півострів вже перетворився на зону бойових дій. Що ж про війну говорять кримчани та чи чекають повернення України  – читайте у Новини.LIVE. 

"Крим — Росія. І Росія тут назавжди"

Корінна кримчанка Наталія 4 місяці тому поїхала із рідного міста Феодосія до Києва. Каже, залишатися в окупованому Криму ставало не лише тяжко психологічно, а й небезпечно для життя. Батько її сина, теж корінний кримчанин, служить у Збройних Силах України (ЗСУ). Там в окупації це вважається не лише зрадою, а й дискредитацією армії РФ.

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"В будь-який момент окупанти могли почати переслідувати нас або як мінімум цькувати у школі сина. І до речі, діти ж там вчаться за російською програмою. Але найгірше навіть не це, а те, що вони із садочку вже закладають ненависть до України. Далі це продовжуватися більше не могло", — розповідає жінка.

Загалом, веде далі Наталія, їй складно жилося в окупованому Криму навіть на початку цієї окупації — березня 2014 року. Було дуже непросто сприймати кардинальну зміну державності. Тим більше, за російськими законами.

"Їх же неможливо якось оспорити. Росія – країна, де не працюють жодні закони, які би хоч якось захищали людей. Засудити можуть за що завгодно, там у людей там немає взагалі ніяких. Наприклад, мені, корінній кримчанці, довелося доводити те, що я кримчанка. І це був цілий квест через тимчасову прописку у Харкові, де я навчалась. А отим понаєхавшим із російської глибинки, наприклад, всі документи оформляли за один день", — каже вона. 

Кримський міст
Кримський міст. Фото: РосЗМІ

Те, що Крим — це Росія і Росія тут назавжди – кримчанам говорять ще із дитсадка. Але не дивлячись на це, ілюзії у багатьох колись проросійськи налаштованих людей розвіялися. Головною причиною цьому є високі ціни на продукти, комунальні послуги та низькі зарплати і пенсії. 

"Постійне підвищення цін ріже око. Полиці – порожні, російські продукти жахливої якості, ні смаку, ні запаху. Дуже низькі зарплати, близько 21 тисячі рублів (6,3 тис грн) і все це йде на продукти. Пенсія – 13 тисяч рублів (3,9 тис грн) і це при тому, що кілограм м'яса коштує тисячу (470 грн). Оренда житла – 25 тисяч рублів (12 тис грн). Я працювала сама на себе, майстром манікюру. За місяць заробляла 70-75 тисяч (33-35 тис грн). З них 20 тисяч (майже 10 тис грн) — оренда кабінету, а решта на їжу, оренду житла та на сина. Грошей, звісно, мені зовсім не вистачало", — зізнається Наталя.

Жити стало на багато гірше

Десь 30 відсотків кримчан, яких зустрічала Наталя, ще раділи присутності в Криму Росії. А от молодь налаштована проукраїнською.

"З ким би я не говорила за 10 років життя при Росії в Криму, більшість вважають, що з 2014 року стало набагато гірше. І це при тому, що в Криму багато приїжджих. Щодо війни, то спецслужби жорстко контролюють родичів військових із Криму", — каже жінка.

вибухи у Криму 21 вересня
Вибухи у Криму. Фото: ТГ Кримський вітер

Для прикладу Наталя приводить випадок сина її клієнтки. Під час окупації Херсону хлопець писав мамі смс, що хоче звідти втекти: 

"Вона дивиться на карті маршрут з Херсону до кордону з Кримом і їй одразу дзвонять з іншого номера та кажуть: "Навіть не думайте це робити". Ще деякі клієнти, які мають синів в армії, розповідали подібні історії. Контроль жахливий".

Об'єктивних новин медіа немає жодних, продовжує жінка. І коли її друзі та знайомі дізналися, що вона із сином переїжджає до Києва – почали їй співчувати. Мовляв, їх у Києві уб’ють за російську мову. Так досі цілодобово у російському телевізорі. 

"Чесно сказати, мені теж було страшнувато переїжджати до Києва, хоча тут живуть мої родичі. Все-таки ця пропаганда 24 на 7 все-таки впливає", — зізнається жінка. 

"Крим — законна мета для ЗСУ"

Постійний представник Президента України в Криму Таміла Ташева розповідає, що за 10 років окупації Крим став територією безправ'я, а останні 2 роки повномасштабної війни Росія перетворила Крим на справжнісіньку військову базу.

"Крим – законна мета для ЗСУ. Кількість об'єктів, які вже знищила наша армія там, більша, ніж про них відомо публічно. Ми виконуємо функції, які маємо виконувати: відокремити РФ від кримського півострова та постачання живої сили та озброєння", — запевнила Ташева.

Відтак окупований півострів — стратегічний об'єкт для його звільнення ЗСУ. Це питання як національної безпеки України, так і її міжнародних партнерів.

Крим ЗСУ Україна Кримський міст мобілізація

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