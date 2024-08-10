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Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

10 августа 2024 06:48
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Крым - как живут крымчане во время войны - новости Украины
Крымский мост. Фото: Reuters/Alexey Pavlishak
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

Время от времени украинская армия наносит достаточно успешные удары по военным объектам Крыма, а сам остров уже превратился в зону боевых действий. Что о войне говорят крымчане и ждут ли возвращения Украины – читайте в Новини.LIVE.

"Крым — Россия. И Россия здесь навсегда"

Коренная крымчанка Наталья 4 месяца назад уехала из родного города Феодосия в Киев. Говорит, оставаться в оккупированном Крыму стало не только тяжело психологически, но и опасно для жизни. Отец ее сына, тоже коренной крымчанин, украинский военнослужащий. В оккупации это считается не только предательством, но и дискредитацией армии РФ.

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"В любой момент оккупанты могли начать преследовать нас или как минимум травить в школе сына. И кстати, дети же там учатся по российской программе. Но хуже всего даже не это, а то, что они из садика уже закладывают ненависть к Украине. Дальше это продолжаться больше не могло", — рассказывает женщина.

В целом, продолжает Наталья, ей сложно жилось в оккупированном Крыму даже в начале этой оккупации — марта 2014 года. Было очень непросто воспринимать кардинальное изменение государственности. Тем более, по российским законам.

"Их же невозможно оспорить. Россия – страна, где не работают никакие законы, которые хоть как-то защищали бы людей. Осудить могут за что угодно, прав у людей нет вообще никаких. Например, мне, коренной крымчанке, пришлось доказывать этот факт. И это был целый квест из-за временной прописки в Харькове, где я училась", — вспоминает женщина.

Крымский мост
Крымский мост. Фото: РосСМИ

То, что Крым – это Россия и Россия здесь навсегда – крымчанам говорят еще из детсада. Но, несмотря на это, иллюзии у многих когда-то пророссийски настроенных людей развеялись. Главной причиной тому высокие цены на продукты, коммунальные услуги и низкие зарплаты и пенсии.

"Постоянное повышение цен режет глаз. Полки – пустые, российские продукты ужасного качества, ни вкуса, ни запаха. Очень низкие зарплаты, около 21 тысячи рублей (6,3 тыс. грн) и все это идет на продукты. Пенсия – 13 тысяч рублей ( 3,9 тыс грн) и это при том, что килограмм мяса стоит тысячу (470 грн). Аренда жилья – 25 тысяч рублей (12 тыс грн). тысяч (33-35 тыс. грн.). Из них 20 тысяч (почти 10 тыс. грн.) — аренда кабинета, а остальных на еду, аренду жилья и на сына", — говорит Наталья.

Жить стало намного хуже

Примерно 30 процентов крымчан, которых встречала Наталья, еще радуются присутствию в Крыму России. А вот молодежь настроена по-украински.

"С кем бы я ни говорила за 10 лет жизни при России в Крыму, большинство считают, что с 2014 года стало гораздо хуже. И это при том, что в Крыму много приезжих. Что касается войны, то спецслужбы жестко контролируют родственников военных из Крыма", – говорит женщина.

взрывы в Крыму 21 сентября
Взрывы в Крыму. Фото: ТГ Крымский ветер

К примеру она приводит случай сына ее клиентки. Во время оккупации Херсона парень писал маме смс, что хочет оттуда сбежать:

"Она смотрит на карте маршрут из Херсона до границы с Крымом и ей сразу звонят из другого номера и говорят: "Даже не думайте это делать". Еще некоторые клиенты, имеющие сыновей в армии, рассказывали подобные истории. Контроль ужасен".

Объективных новостей нет, продолжает женщина. И когда ее друзья и знакомые узнали, что она с сыном переезжает в Киев, начали ей сочувствовать. Мол, их в Киеве убьют за русский язык. Так до сих пор круглые сутки говорят в российском телевизоре.

"Честно сказать, мне тоже было страшновато переезжать в Киев, хотя здесь живут мои родственники. Все-таки эта пропаганда 24 на 7 влияет", — признается женщина.

" Крым — законная цель для ВСУ"

Постоянный представитель Президента Украины в Крыму Тамила Ташева рассказывает, что за 10 лет оккупации Крым стал территорией бесправия, а за последние 2 года полномасштабной войны Россия превратила полуостров в самую настоящую военную базу.

"Крым – законная цель для ВСУ. Количество объектов, которые уже уничтожила наша армия там, больше, чем о них известно публично. Мы выполняем функции, которые должны выполнять: отделить РФ от крымского полуострова и поставки живой силы и вооружения", — заверила Ташева.

Следовательно, оккупированный полуостров — стратегический объект для освобождения ВСУ. Это вопрос как национальной безопасности Украины, так и ее международных партнеров.

Крым ВСУ Украина Крымский мост мобилизация

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