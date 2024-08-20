В Тернополі судили чоловіка, який інсценував пограбування своєї квартири

Засідання суду. Фото: УНІАН

Тернопільський міськрайонний суд визнав винним місцевого жителя, який вдався до інсценування пограбування своєї квартири. Чоловік у такий спосіб намагався уникнути сплати боргу.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Тернополянин, котрий заборгував понад 122 тисячі гривень трьом родичам і друзям, вирішив інсценувати пограбування. Щоб надати своїй вигаданій історії достовірності, він створив безлад у квартирі та звернувся до правоохоронців з повідомленням про викрадення 39 тисяч гривень і 4 600 доларів.

"5 квітня приблизно о 13:00 обвинувачений імітував безлад і порозкидав речі у квартирі для того, щоб створити штучні докази для підтвердження крадіжки. Через 40 хвилин чоловік зателефонував в поліцію і завідомо неправдиво повідомив про таємне проникнення та викрадення невідомою особою в нього грошей. Зокрема, він зазначив, що в нього викрали 39 тисяч гривень та 4 600 доларів, які нібито він мав віддати як борг", — йдеться у вироку суду.

Правоохоронці, приїхавши на місце події, відкрили кримінальне провадження, проте під час розслідування було встановлено, що крадіжка була інсценованою, а гроші не були викрадені. Прокурор вимагав реального ув'язнення терміном на три роки з умовним звільненням

Рішення суду

У суді обвинувачений повністю визнав свою провину і щиро розкаявся, визнавши, що імітував крадіжку, щоб уникнути повернення боргів. Суддя визнав чоловіка винним і призначив йому умовний термін покарання на один рік.