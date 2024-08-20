В Тернополе судили мужчину, который инсценировал ограбление своей квартиры

Заседание суда. Фото: УНИАН

Тернопольский горрайонный суд признал виновным местного жителя, который прибег к инсценировке ограбления своей квартиры. Мужчина таким образом пытался избежать уплаты долга.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Тернополянин, задолжавший более 122 тысяч гривен трем родственникам и друзьям, решил инсценировать ограбление. Чтобы придать своей вымышленной истории достоверности, он создал беспорядок в квартире и обратился к правоохранителям с сообщением о похищении 39 тысяч гривен и 4 600 долларов.

"5 апреля примерно в 13:00 обвиняемый имитировал беспорядок и разбросал вещи в квартире для того, чтобы создать искусственные доказательства для подтверждения кражи. Через 40 минут мужчина позвонил в полицию и заведомо ложно сообщил о тайном проникновении и похищении неизвестным у него денег. В частности, он отметил, что у него похитили 39 тысяч гривен и 4 600 долларов, которые якобы он должен был отдать в качестве долга", — говорится в приговоре суда.

Правоохранители, приехав на место происшествия, открыли уголовное производство, однако в ходе расследования было установлено, что кража была инсценирована, а деньги не были похищены. Прокурор требовал реального заключения сроком на три года с условным увольнением

Решение суда

В суде обвиняемый полностью признал свою вину и искренне раскаялся, признав, что имитировал кражу во избежание возврата долгов. Судья признал мужчину виновным и назначил ему условный срок наказания в течение одного года.